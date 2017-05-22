港报财经评论：美元溜滑梯，商品望发围--信报5月22日

美元溜滑梯 商品望发围/ 习广思

美股上周五一度回升180点，收市仍升逾140点，早前急跌的300多点已收复大半失地。科技股继续偏强，商品股也重新抬头，之前「再通胀交易」失效令商品股下跌，现在乘美元大弱势，以及油组或延长减产消息，商品股有机会大翻身，在资金轮动之下，股市仍不乏机会。

美国总统特朗普政治危机的影响只持续了一天，近期业绩捷报频传的美国上市中概股走势强劲，这类股份于上周五普遍上涨，世纪互联和搜房网均升逾10%以上，京东涨2.2%创收市新高，陌陌高收5.2%，阿里巴巴一度飙逾4%。

腾讯首季多赚58%，阿里巴巴亦不逊色，截至3月底止第四季度营业收入385.79亿元人民币，按年增长60%，是其自IPO以来单季最高增幅，盈利104.4亿元人民币，按年增长38%。

自年初以来，阿里巴巴股价累涨逾40%，同期纳指升约13%，腾讯涨了41%，市值达2.5437万亿港元，阿里巴巴市值3,074亿美元，折合约2.4万亿元，两大科网集团难分高下。

除了科技股继续贡献升幅，商品、能源及军工股均有不俗表现。受特朗普「泄密门」持续发酵影响，美滙指数上周五进一步跌至97.3水平，是自去年美国总统大选日以来低位，年初至今已跌去约5%。摩根大通报告称，美元开始被低估，惟距离见底尚远，不妨碍继续沽空美元。

摩通报告指出，根据5年期回归分析和两年期掉期利率来看，美元毫无疑问被低估了约4%，也可说是两个标准差，不过按照过去20年的两年期回归分析来看，美元离低估极限还远得很。

1992年当时的美国总统克林顿面临被弹劾之际，美元就被低估了两倍之多，尽管目前美元比较便宜，但还未弱到不堪的地步，如果特朗普政治危机进一步发酵，美元有可能继续下跌，由于该国经济基本面毫无起色，美国债券收益率势将回落。

摩通于上周三关闭了包括美元兑日圆在内所有沽空日圆的交易，一方面是美国政局变化可能导致美国债券收益率进一步下滑，另一方面是市场担忧通胀也可能下滑，这些因素都不利美元走势，反倒对日圆构成支持。摩通还提到VIX指数也显示美元可能持续承压。摩通建议投资者继续沽空美元兑欧洲核心货币，自法国总统大选之后，欧洲政局稳定、经济恢复增长、通胀情况较好，欧系货币走势料优于日圆，毕竟日本央行可能是最后一个退出QE的主要央行。

假如美元继续转弱，则有利金价、油价及商品价格表现，油价上周五重上50美元以上，是4月中油价急跌以来首次重上50美元关口。市场预计，石油出口国组织（OPEC）将于本周召开的会议上延长减产协议，美元转弱也为油价提供支持。

美元弱势为金属市场提供了一次反弹良机，金价录得一个月以来最大单周升幅，彭博大宗商品指数上涨1.6%，是自去年11月以来最大单日涨幅，且升至一个月高位。

自今年2月起，美股中最快见顶的是高盛等投行股份，也包括一众资源股如美铝，在本港上市的金属股亦早于2月见顶，特朗普的种种执政新风格令市场对税改成效打了折扣，「再通胀交易」也炒到了尾声。

特朗普「泄密门」事件，有可能最终令税改计划「触礁」，美国参议员伯尔（Richard Burr）和华纳（Mark Warner）上周五披露，联邦调查局（FBI）前局长科米将到参议院情报委员会的公开会议上作证。科米曾是去年美国总统大选的焦点人物，且对特朗普当选有功，却也被无情「炒鱿」，是次作证肯定大把坚料流出，不妨买定花生睇好戏。

令人感到奇怪的是，特朗普自入主白宫后的一举一动、一言一行似乎都被情报局监控，一出事传媒便很快收到料，反映特朗普这位总统并非做得很过瘾。

相比起特朗普过去浮夸的作风，美国人包括国会议员及情报人员更担心自己的总统被俄罗斯总统普京控制，看来特朗普在余下任期将处处受缚。

高盛新近发表报告，下调对美国政府减税和财政政策变化的期望，并称市场预期似乎下降得更多，对税改、基建或金融去监管没有很大的预期。美股反弹过后的行情备受关注，美元转弱无疑有利新兴市场及商品股。（完）

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