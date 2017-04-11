港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日

美军攻敍有手尾，股海云涌可预期/ 习广思

美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。

据报道，就敍利亚问题，白宫内部再出现严重意见分歧，美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）表示，敍利亚政权更迭在即，巴沙尔政权下台是特朗普政府的优先事项，国务卿蒂勒森则强调在处理巴沙尔政权之前，优先打击「伊斯兰国」（IS）。

究竟谁更代表特朗普的真正意向？近期白宫内部权斗激烈，自选举以来就闹不和的特朗普女婿库什纳与白宫首席策略顾问班农，看来胜负已分，班农退出白宫国家安全委员会，这位首席智囊看来仕途不妙。

据《华尔街日报》报道，美国军事打击敍利亚使特朗普更希望结束白宫内斗，更快作出高层人事变动的决定。由于在攻打敍利亚问题上分成支持与反对两派，相信反对一方很可能被撤换。

在美国发射导弹后的周日，蒂勒森对CBS称，打击IS是美国在敍利亚问题上的优先考虑，而可能的巴沙尔政权下台则需要使各方回到谈判桌前开启政治对话。

同日，黑利接受CNN采访时称，巴沙尔下台是不可避免的，将他赶下台是美国的优先任务之一。近期传媒曝光率奇高的黑利因此被指将会取代蒂勒森担任国务卿，如此重要的高层任命调动，说换就换，以往相当少见，但在特朗普主政年代，相信并不奇怪。

美国政治新闻网站Politico上周引述前总统小布殊政府外交官观点称，黑利完全有能力掌管国务院，称她需要一两年在联合国，然后她会去国务院。

黑利接替蒂勒森的判断并非毫无道理，相比往届大使，她上任以来的工作明显更为公众化，比起蒂勒森，她更像是特朗普政府外交政策的顶级发言人。黑利风头盛，尤其体现在美国对敍利亚展开军事打击之后，一周以来，她接受了多家新闻媒体采访。反之，蒂勒森却尽可能回避新闻界。

假如美国在敍利亚问题上采取更积极角色，反映特朗普更在意于与俄罗斯公开打对台，政治上明显地与国会调查俄罗斯干预总统大选问题有关。

事实上，经常批评特朗普的美国主流传媒，包括CNN主持人、《纽约时报》、MSNBC、《华尔街日报》等，自美军行动后，对特朗普的态度出现了180度转变，对其行动表示赞赏，是真正当上了「美国总统」。

难得主流媒体推波助澜，民心大振，特朗普有望打破此前的政治困局，相信美国在敍利亚问题上会有更积极角色，尽管伊朗、俄罗斯已表明会有报复行动。因此，未来一周中东随时出现新变化，对短期股市必有冲击，这是昨日港股成交大幅萎缩的主要原因。

据彭博报道，金管局对地产商向买家提供较高成数按揭的风险表示关注，可能要求银行采取额外措施，管理对房地产行业的风险，包括银行向地产商借贷与发展商向买家提供按揭是否存在双重风险。

正当愈来愈多人相信楼市无得跌，情况就愈似1997年楼市见顶之前，现在涌向新楼的买家更多是靠大量举债的边缘置业者，其首期有可能是靠父母另一物业加按套现所得，楼市风险是大是小，其实相当清楚。（完）

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