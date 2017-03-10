港报财经评论：美加息在即，恒指整固吼个股--经济日报3月10日

美加息在即 恒指整固吼个股/ 林瑞芬

美国联储局下周加息在即，维持港股短期整固之看法。恒指昨回落1.2%，收报23,501点；国指跌1.8%，收报10,095点，大市成交额708.7亿港元。

据美国ADP资料显示，美国企业上月新增就业创近三年最高，联储局下周加息机会率升至100%。若联储局下周宣布加息的话，比去年第四季市场预估6月才作出今年首次加息为早，今年内对投资者最大的风险而言，就不得不提防美国加息步伐可能出乎意料之快。低估美国加息提速的可能，到加息临门，股市的波动势加剧。

息率走向无疑是股市的最关键风向仪。美国利率若持续上升，将对国内货币政策形成制约，中性货币政策将倒逼国内无风险利率抬升。2月份，中国外滙储备为30,051亿美元，环比上行69亿美元，结束连续8个月的下跌。周三中国公布2月份进出口数据，贸易逆差达91.5亿美元，就引起市场关注。据兴业证券分析，贸易顺差转逆差将直接导致人民币贬值添压。此前中国在国际贸易中通常处于贸易顺差地位。在贸易顺差之下，外滙在经常专案下持续净流入，并且顺差带来的外滙占款也曾是中国投放基础货币的主要路径之一。

当过去两年人民币贬值压力导致资本项目流出并引发人民币贬值压力时，贸易顺差带来的经常项目流入，也起到了一定的稳定滙率预期、对冲资本外流的作用。不过，2月却出现罕见的贸易逆差，需提高戒备，3、4月需要进一步验证，若佐证2月只是季节性因素尚可，若持续呈贸易逆差，将直接令人民币贬值压力加剧。附图所见，美元兑人民币在今年1、2月回软后，于3月初始再度摆尾抽升，人民币贬值之势再抬头。

国际油价于周三急落，启示投资者的风险胃纳上升。观乎美股三大指数之一的道指，在上周曾以裂口冲高至近21,200水平，及后反覆回落，至周三已完全回补裂口，再回的话，那启示上周的裂口或为消耗性裂口，好友力量燃烧尽，则淡友将发功。技术上，道指短期不宜进一步低收于20,850楼下，若续守其上，则为上升的后抽，相反，失守回吐，反覆考验至50天綫（现近20,227）。

美息即将上调，需要待市场进一步评估未来加息提速的步伐，投资者倾向审慎。中国最新公布2月份PPI虽上涨，但CPI表现逊预期，通胀预期降温，A股回吐，昨收报3,216点，跌0.7%。恒指受制约24,200阻力而回，处于整固浪之中，守50天綫（现近23,200）楼上整固为健康，后市留意着这个健康的指标。国指则以稳守10,000为佳，大市处整固之势明显，汰弱留强，把握有实力、有「钱」景的预期绩优股低吸。

回调市中留意着可能被错杀的股份，值得跟进北控水务。公司是内地水务最大企业之一，经营能力强，近年盈利增速快，2014年增幅为65.5%、2015年增长为36.8%。随着内地愈来愈讲求环保，水处理业务有空间增长。目前中国正进行政策布局，让环保由成本端向消费端转移，让治污行为由被动向主动转变，主要包括排污权、环保税、资源税等。排污权推动企业治污为自身挪出发展空间；环保税驱动企业提升治污效果，进而降低生产成本；资源税拉动再生水的需求力度，实现降成本的同时，为水务打开后续发展空间。此外，国策积极推动PPP（公私营合作），水务项目也受益。若PPP模式推行成功的话，将提高水务公司的股本回报率。

去年底，北控水务重组万光，把其持有股权比例降至35%，万光不再为北控水务附属公司，公司预计将录得1,760万港元出售收益。相信北控水务此举意在此特殊收益，而是会以万光为独立投融资平台，以此为主体布局环衞、危废等环保细分市场。以万光为独立平台，有助于控制北控水务的债务比率。未来环衞等业务投融资及后续运营会依托万光团队管理，不同业务的各层级发展主体清晰，亦不会影响公司主营专注度。附图所示，北控水务股价1月升、2月至今整固，在实务面较受惠国策下，料大跌空间有限，250天綫5.1港元有较大支持，不妨吼股价在稍为跌穿50天綫5.4港元下分注吸纳，以4.8港元止蚀，昨收报5.48港元。（完）

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