港报财经评论：美升港整固，机遇在个股--经济日报3月3日

美升港整固 机遇在个股/ 林瑞芬

美股三大指数周三齐创新高，牛气洋溢，美国总统特朗普讲话又打动了投资者。

只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！

说到关键，是钱从何来，美国如果要发债大搞基建，就与目前刚开展的美息上升周期产生矛盾，大搞基建花钱可能刺激经济通胀，加息可能更快，最坏打算而言，美债息支出成本将上升，令政府背上更多的债务支出，惟有顶硬上，再发多些债，难怪有传美财金官员正研究发行100年期债，今代还不清债，只好由下一代子孙找数。

未来美国联储局的币策尚有变数，特朗普新政尚有不明朗之处，今年内，美息变数，真是管理资产的最大考验。特朗普有高盛金融精英作财金幕僚班底，未谷经济，先谷股市，确是令美股不同些，生气勃勃。只怕烟花璀璨过后，股民随时要找数。早年中国都有「4万亿元人民币」刺激计划，A股急升但最后急插，引以为监。

常说估顶不容易，观走势图，道指在50天綫上续探高，现正以抛物綫之势上冲，加速升势的同时，技术指标RSI在超买区上已有一段时间，超买再超买，就要慎防随时突变。如果美股来一下急的回吐，只怕累街坊，累港股了！

回说港股，昨为美股造好提振。恒指高见24,080，但收报23,728，由升转跌0.2%，表现相对美股为弱，更进一步启示24,000的阻力非轻。国指收报10,246，跌0.4%。大市成交额821亿港元。美股大好形势，港股动力昨日暂显不足，启示恒指的24,000附近水平，始终是近年的中期阻力关键，好淡争持激烈，反覆有待好友增加火力确保守稳其上，方有较大的上升空间。技术回吐，50天綫23,000或受考验，未有货的，最好等候回吐机会收集。国指而言，升穿10,000阻力后，回吐守稳其上无大碍，挑战10,800至11,000为预期目标不变。

大市现况反覆整固为主，机遇只在个股，绩优股、国策推动股份，无疑较得投资者信心。

从中金公司最新报告提示，预计由于游戏业务有强劲的增长，金山软件 2016/2017年度营业利润有机会高于预期，并把金山软件2016/2017年度非GAAP盈利预测，分别调高14%及40%，至12亿元人民币及16亿元人民币。中金亦把金山软件的投资评级上调至「买入」，目标价提升20%，至24港元。金山软件后市发展，值得留意。

跟进早前金山软件公告表示，把所持有的部分猎豹表决权转授给猎豹CEO傅盛。投票权转授完成后，金山软件将持有猎豹25.03%投票权和47.15%的股权。据交银国际所分析，预计此事将于2017年第二季完成，并预计从2017年5月开始不再合并猎豹财务资料。若猎豹终止合并，2017年金山软件游戏、云及WPS业务增长的可见性提高，金山软件的收入增速将由原来的25%（含猎豹）提高到37%。另外，终止合并将降低对金山软件利润率的拖累，估计2017年金山软件非GAAP经营利润率会从15%（含猎豹）提高到24%。另外，终止合并后，金山软件仍计入猎豹约47%的经济利益，对其净利润无影响，因此，不影响估值。这也是年内推动金山软件盈利的正面利好，所以本月内，交银亦提出上调金山软件中期目标价至23.7港元。

配合走势图分析，金山软件今年来升浪保持稳定，目前50天綫与250天綫支持位近16.5港元水平，不排除后市在盈利改善验证下抽升，回探最少19港元，昨收报17.1港元，候回试16至16.5港元收集，以15.5港元止蚀。（完）

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