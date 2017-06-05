港报财经评论：美股债齐升，游资勇逐利--信报6月5日

美股债齐升 游资勇逐利/ 习广思

道指周五再升62点，突破今年3月1日所创高位，出现技术破顶走势；纳指续创新高，更升近1%，在月中议息前美国公布了远比市场预期差的就业数字，美债息跌至2.15厘，比3月的2.6厘，足足低了0.45厘。美股、美债皆升，美元却变弱，投资者开始对资金流向变得迷惑，也许资金追逐资产才是正确解读。

美国上周四私人机构ADP公布的就业数据较预期佳，成为美股炒高的理由，但周五公布的13.8万个非农职位增长远低于市场估计的18.2万个，竟也成了美股破顶理由？

数据公布后美债息急跌，出现技术向下突破，意味资金涌入美债，据市场分析解释，华尔街早已做好准备年内会再加息两次，这个不寻常地差的就业数据，将令联储局加息不敢太过进取，定息工具投资者特别感到鼓舞。

至于美股投资者，固然受惠于加息速度减慢，更重要的是，在疲弱就业数据面前，共和党及特朗普将更加振振有词说要加快减税增基建计划，而民主党纵百般阻挠，亦无法抗衡此一重要经济议题，毕竟在美国人眼中饭碗最重要。

老特当选至今7个月，美股就升足咁耐，市场主调都是炒减税增开支，而截至目前为止，大家都在对此方案捕风捉影，如果这个炒了这么久的消息有望加快落实步伐，股市当然更觉亢奋。

如此说来，投资市场只要保持长升长有，想点解释都得，最重要是华尔街大户们都在积极落注，尤其科技股更是欲罢不能。

上周提及，美国不惜背叛全球盟友退出《巴黎协定》，是在玩闭关锁国，美国人固然深感无晒面子，大国之名变大国污名，但老特一于少理，老实说在「通俄门」即将展开调查之际，老特又搞新花样是令人难以理解，市场共识已断定老特顶多只能玩4年，且分分钟任内会被弹劾，老特还在「玩嘢」？

美国洛杉矶、芝加哥、西雅图及纽约等61位市长共同发表声明指出，即使联邦政府退出《巴黎协定》，他们亦尽可能遵守《协定》，并且将更努力满足各城市目前的气候目标，承诺会增加对可再生能源及能源效率的投资。

有份推动《协定》的美国前总统奥巴马亦罕有发声明，表示《协定》原本开启了高科技、低碳产业的商机，认为美国退出就只会落后于全世界，但相信即使没了白宫领导，美国地方政府和商界都会继续履行《协定》。

德国、法国与意大利对于决定感到遗憾，重申《协定》是不可重议；英国首相文翠珊对决定表示失望；瑞典、芬兰、丹麦、挪威和冰岛也对特朗普的决定提出谴责。

有关新闻网民留言最多的是对白宫的背叛和叛逆行为痛心，认为美国已失世界一哥光环，无口齿且道德沦丧，因《巴黎协定》一经签订，2019年前不可随意退出，老特行径离经叛道，将来还有国家敢与老特任内的美国合作？

老特直言不讳将全球气候变暖视为「骗局」，但这位老人家显然并不明了在现今科技之下，经衞星监测的地球升温现象近年恶化得非常严重，并不是人云亦云的传言，他的说法完全站不住脚。

唯一解释是，《巴黎协定》是上任总统奥巴马落力推动的全球协议，特朗普「退出」，是继奥巴马医改、北美自由协定等政策之后，再一次推翻奥巴马所落实的政策。也许，老特对情报系统多次针对白宫的行径怀恨在心，否则，很难理解何以老特在政治劣势下仍要站出来与国内外主流意见对敌。

无论如何，美债息向下及美股向上突破，是一个环球资金追逐股债资产的讯号，低息、游资充盈的情况下，哪类股份最受惠？第一是跟足资金流动性的濠赌股，而这类股份已于上两周升到「爆灯」，地产及内房股都会受惠，但更受政策左右。

再来同样是大赌场的港交所，资金流入股市，港交所便成为杠杆受惠股，上周五的技术突破不会是无缘无故，大户睇准机会来一次突袭，必然早就做足衍生工具部署，如此大成交急升，本周破213港元高位应势在必行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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