港报财经评论：美股升势一面倒，大行提防特朗普--信报2月21日

美股升势一面倒，大行提防特朗普/ 习广思

刚过去的周末，美国总统特朗普再度出丑，「瑞典恐袭」事件令他实实在在地贻笑国际。华尔街大鳄一而再落注「特式」交易，是否忽略了这位狂人的风险？大行近日纷纷作出警告，这些「温馨提示」还是要听听。

特朗普凭空创作出上周五瑞典发生恐袭，有电视画面有声音，已经不能再推说是被人曲解，真的震惊世界。特朗普事后辩称是看过一个关于瑞典的电视新闻节目，所指的是瑞典罪案率上升云云；当然，如此解说只会令他丑上加丑。

盖洛普上周公布最新民调，指特朗普是二战后就职首月民望最低的民选美国总统，支持度只有四成，更有学者预测特朗普将是历来第二位最早下台的美国总统。

这样的一位美国总统，就算减税、增加基建的政策有多利好美股，也随时有意外吧。高盛就美股屡创新高发出警告，指投资者已过于乐观。

高盛称，目前美股投资者的政策乐观程度已经达到顶峰，预计美国税收改革一篮子计划，起码要到2017年尾才能获得国会通过，即使如此，税收改革带来的收益将因部分共和党议员不愿扩大赤字而受到限制。

高盛首席美股策略师David J. Kostin警告，认知失调普遍存在于美股市场之中，投资者对于标普500指数成分股的盈利预测，与卖方分析师（Sell Side）普遍存在分歧。自老特上台以来，标指累涨了10%，同期卖方分析师对公司每股盈利预测却下调了逾1%。

高盛指出，投资者对美股的盈利预期十分乐观， 这与第四季各公司亮丽的财务报表有很大关系。然而，第四季各公司的亮丽财报，多数与能源公司提计减值下降有关。Kostin分析，得益于能源利润的恢复，2016年第四季能源股每股收益由2015年第四季的-2.43美元，反弹至-0.29美元，能源股给美股第四季的涨幅贡献介乎13%至24%。

Kostin又提到，未来美股盈利确实会反弹，但未来盈利肯定比目前狂欢的投资者预期的要低。值得注意的是，目前继续回暖的资讯大多是「软」资讯，即类似经济信心指数等，但「硬」资讯的回暖已经逐渐退潮了，包括新屋销售指数显着下降，1月工业制造指数也较预期为差。Kostin指出，美股投资者很快会降低他们的2017年盈利预期，标指将于今年触及2400点高位，年内将跌至2300点。

究竟当前美股有多昂贵？标指当前的12个月动态估值已达P⁄E 17.7倍，明显高于1990年以来15.5倍的平均值。如果从考虑通胀影响后的周期调整市盈率（CAPE）来看，当前28.7倍的水平也远高于1880年以来16.7倍的平均值。

看到当前美股气势，除了高盛开始担忧，巴克莱亦发表报告，回顾了1986年列根减税时期美股的走势，发现市场非常快速地将企业税的削减反映在股价上。根据巴克莱的模型，在20%的税率下，潜在的每股盈利上涨约12%，市盈率将在短期内得到提振。在非常短的时间内，85%至90%的企业税减税效应就反映在市场价格上。

现行的税收过渡转型与1986年也有其他显着相似之处。巴克莱称，尽管油价低迷和经济增长周期也是1986年遇到的问题，但标指于1987年暴跌之前的9个月内上涨了40%，美股在1987年10月的「黑色星期一」，单日暴跌了22%，为史上最大单日跌幅。1980年代末的经济衰退随之而来。

当然，以上历史未必再现，但由减税提案会否通过，到老特的施政作风，都是风险处处，华尔街大户岂会继续视而不见？只是调整的时机还未到而已。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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