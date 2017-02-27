港报财经评论：美股升因“莫须有”，荣景预期存偏差--信报2月27日

美股升因「莫须有」 荣景预期存偏差/ 习广思

上周五美国公布的经济数据普遍不及预期，美国加息预期降温，金价冲高而欧罗反弹。

自特朗普当选美国总统以来，其中一个炒作股市向上的理据，是Reflation或通货再膨胀，然而当地的经济数据却又看不到这个苗头，美股要继续疯炒，得须借助放宽金融业监管等招数，特朗普政府正为此出招，鼓励市场帮手炒起美股。

美国1月份新屋销售升3.7%，至年率55.5万间， 但较市场预期的57.1万间为差，反映按揭利率上升或影响置业意欲。至于密歇根大学消费者情绪指数，就由1月份的98.5跌至2月份的96.3，是自去年11月总统大选以来首度下跌。欧美股市上周五早段皆受数据不振影响大跌，其后逐步收复失地，收市前一小时更被神秘买盘将指数炒起，由跌转升，升幅集中在电讯与公用股身上，与上周评论过的现象相若。

据报道，特朗普已签署行政指令，指示政府机构成立监管专责小组，专责小组将负责寻找「对经济有害的」监管规定，特朗普在签署前说，每一项监管规定都必须通过一项检验：它会让生活变得更好、更安全吗？认为过度的监管正在扼杀就业。

按照特朗普的逻辑，美国人唯一重视的就只有就业，其他一切都不重要；当年把雷曼拖垮的次按，根源就是在于小布殊时期全面放宽金融规管，造就大量的华尔街不道德行为。全面放宽金融监管，等于重新鼓励华尔街大鳄们，从法律缝隙中寻找敛财手段。不过，这在短期是有利于刺激金融股表现。

美国财政部亦发表声明称，财长努钦（Steven Mnuchin）将与英伦银行行长卡尼（Mark Carney）在全球金融稳定方面合作，并指美国新政府对金融规管其中一个核心原则是，在国际金融监管谈判和会议方面宣扬美国优先的主张。

美国财政部今次的声明印证了特朗普在2月3日签署金融监管行政命令的言辞，内容表示美国将在国际金融监管的谈判和会议上推进美国的利益。

本来摇摇欲坠的美股，就在以上背景之下连升11日，相当夸张。美股近期的表现，反映投资者已经处于对股市下跌全无戒心的境地，然而这与美股当初上升的「初衷」并不吻合。美股自特朗普上台的升浪源于对通货再膨胀的憧憬，现在情况又如何呢？

所谓通货再膨胀是指在通货紧缩时期，却存在隐性通胀，物价普遍呈抗跌性，或一般物价水平虽然下降，但幅度要远小于消费者物价指数（CPI）的跌幅，而货币运行与物价运行完全呈背离状态。只要经济形势稍有回暖，隐性通胀就会向显性通胀转化。

从本质上来说，通货再膨胀是政府为避免通货紧缩而刻意采取的措施，办法是通过刺激需求来稳定物价。尽管它不同于通货膨胀，但如果决策者的实施力度过大，通货再膨胀也可能引发通货膨胀问题。

通货再膨胀最大的危害就是通货紧缩中夹杂着通货膨胀现象，令决策者大伤脑筋。这现象有别于经济滞胀，却与滞胀有某些相似之处。所说的区别在于经济滞胀是经济增长停滞与通货膨胀并存，而通货再膨胀，表现出的是CPI下降，但隐性通胀现象却比比皆是，这就掉入一种怪圈，使政府无论开出哪一方面的药方，都不能有效解决，导致政府进退维谷。

通常，以上情况配合大兴土木、人为财政政策、减税，都可变成真通胀，经济进入荣景，不动产、物价齐升令企业赚钱能力增加，造就股市上的大牛市。然而，事实是美国的经济数据开始转弱，且不是近一两星期而是连续一两个月了，从10年期美国债息所见，美债沽售潮亦似告一段落，美债息由2.6厘高位滑落至2.31厘的3个月低位，预示市场对通胀、加息的预期都有所回落，这又如何是以上所述的通胀荣景呢？

展望未来一周，数据公布极为密集，其中包括美国第四季GDP修正值、1月商品贸易收支初值、2月消费者信心指数等等，市场可从中寻找联储局加息的最新线索；另一个焦点则是特朗普发布重要演说，届时有机会宣布税务新政策。

花旗一份报告提到，特朗普未必可以在未来几日拿出一份「非凡的」税改计划，由于对边境调整税的反对增多，共和党可能将新的税率定在25%，而不是20%，又引述报道指出，边境调整税获得通过的机率已经从几周前的30%至50%下降到现在的20%。未来一星期的美股可能相当波动。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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