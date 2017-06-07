港报财经评论：老千股风声紧，早监管利股民--信报6月7日

老千股风声紧 早监管利股民/ 习广思

近期异常活跃的沽空机构，使港股再起波澜，昨日早上沽空机构浑水研究（Muddy Waters）发出「死亡预告」，称今日将发表新报告狙击港股，令疑似对象纷纷捱沽。同一时间，此前被狙击而停牌多时的瑞声科技却有沽空机构发表报告建议强烈买入，罕有地出现沽空机构打对台，沽空、挟仓、对赌，这些戏剧性题材陆续出场，投资者宜绑好安全带。

浑水研究预告再出手，市场流传一份有潜在被狙击可能的港股名单，拖累名单中的舜宇光学股价一度跌近一成，敏华及通达收市分别下滑8.6%及10.2%。

浑水研究之所以有如此大的市场影响力，原因之一是上一役成功狙击辉山乳业，一击即中，出手不多却命中率奇高。浑水创办人布洛克（Carson Block）接受彭博访问时表示，目前有部分港股造假，大股东透过「人头」操控股价，由于这类股份公众持股量少，故一般股价较硬净。

布洛克上月曾透露，浑水将继续沽空香港上市公司，因信贷收缩将对整个经济带来冲击。浑水去年12月狙击辉山乳业，指其价值「几近于零」，今年3月辉山就爆出资不抵债，他当时已表明将狙击更多港股。

辉山日前披露最新财务资料，截至今年3月公司总资产262亿元人民币，其中现金应有29亿元人民币，但经银行确认，有24亿元人民币存款不翼而飞， 剩下的4.67亿元人民币当中，有4.5亿元人民币属受限制存款，意味集团可动用手头现金仅得1700万元人民币。其银行贷款达187亿元人民币，非银行贷款42亿元人民币，连同其他负债38亿元人民币，总负债合共达267亿元人民币，这家停牌及暴跌前市值有400多亿港元的大型企业，也不是第一次公司账目被质疑，上市前就被指何以上市前3年的盈利以几何级数暴升，及以高估值上市，因此这家公司最终出现问题也不是无缘无故。

至于瑞声科技则是另一个离奇故事，不久前才被沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击、上月18日起停牌的瑞声科技刚获得一位意料之外的盟友。以专揭公司欺诈行为着称的研究机构匿名分析罕有地对瑞声科技发出「强烈买入」建议，指葛咸城研究针对这家苹果供应商的沽空报告具误导，其股价可能会较最后收市价上涨36%。以瑞声科技停牌前股价81.43港元计，可望回升至111港元，相当接近此前历史高位116.5港元。

像这样的沽空机构针锋相对实属罕见，匿名分析称，该机构去年启动了对瑞声科技的调查，并得出结论，该公司的治理在香港算是一流的；又说此时出来说话，是为了维护沽空分析机构的声誉。 匿名分析近年发表报告揭发账目有问题的公司包括天合化工及超大现代，新昌集团及御泰中彩股价至今一沉不起，命中率可谓相当之高。巧合地，瑞声科技昨日否认葛咸城的全部指控，股份今天复牌。

本栏上月提及，葛咸城的报告主要针对瑞声关连公司生产线的交易，但以大股东相关公司的生产线去减低15亿港元生产工序的成本，看来又不是大问题，而且主要客户苹果至今不发一言，算是表达半支持的态度；因此，从表面上看，似乎是「无名氏」睇唔过眼「蝙蝠侠」的不专业分析，而不是什么好淡大鳄对战，而且股份停牌了，也不能在期间作好淡仓部署。

这些沽空机构过去12个月针对港股发表的报告数量，是2012年以来最多，在股市节节上升之际，如此多沽空报告推出，绝不寻常。翻查资料亦可看出港股引入更多内地民企后，造假事例不绝，为维护小股东权益，监管机构应该订立更多防范措施，而不是等沽空机构狙击，或以股价暴跌作为惩罚。

中国恒大近日股价狂升挟空仓的事件，大家可以看到沽空的要求远比单边买股票为高，沽空机构揭露公司账目问题，同时作为落场参与沽空对赌的座上客，本身面对的风险不低，而且分分钟要捱告；不过，换个角度看，对于愈来愈猖獗的上市公司造假问题，也许有正面影响。

对于「老千股」横行，证监会主席唐家成受访时指出，随着「沪港通」、「深港通」等互联互通措施相继落实，内地当局很关注香港证券市场的监管，中证监主席刘士余曾向他查询香港「老千股」的情况，间接承认内地当局向本港施压，冀严控「老千股」问题。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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