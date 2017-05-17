港报财经评论：老特丑闻镬镬新，欧罗好友讲多谢--信报5月17日

老特丑闻镬镬新，欧罗好友讲多谢/ 习广思

沙地阿拉伯与俄罗斯达成减产共识，刺激油价急升，美元回落，欧罗则连续3个交易日大幅转强，全球期货炒家在过去几星期相当忙碌，仓位几乎180度转变。随着法国总统选举顺利落幕，而特朗普政府则屡爆丑闻，资金取态极速改变，金市与滙市的投资者转风稍慢，随时会没顶。

执笔时，欧罗大升至1.106美元以上，自上周四起，欧罗由1.0839水平急升，德国股市屡破高位。美元突然大幅转弱， 美国政局动荡是原因之一。美国传媒早前指出，总统特朗普上周与俄罗斯外交部长会晤时，向俄方透露了高度机密情报，尽管白宫出面否认，但此消息已引起震荡，连同老特开除联邦调查局（FBI）局长科米一事，市场揣测老特最后可能因俄罗斯干预美国大选而面临被弹劾，加剧了美元跌势。

《华盛顿邮报》周一引述美国官员称，老特上周与俄罗斯外交部长会晤时，向俄方透露了高度机密情报，此举恐令与「伊斯兰国」（IS）有关的情报来源陷入险境。不过，白宫澄清指控不实。美国国家安全顾问麦克马斯特（H.R. McMaster）强调，双方仅讨论了两国所面临的共同威胁。

由于老特解雇科米一事可能牵涉俄罗斯，如果闹出更大的丑闻，随时是「水门事件」翻版。市场不得不担忧特朗普政府能否顺利施政，导致美元遭遇沽压，投资者或将逐步减少美元好仓。

另一方面，美国近期公布的经济数据好坏参半，上周五公布的通胀和零售销售数据不佳，零售股大跌，为美国经济前景蒙上阴影；相反，欧罗区的利好消息一浪接一浪，除了法国总统大选结果众望所归，德国地方选举也利好执政党，有助消除政治风险。

多家大行齐齐发表报告睇好欧罗，法兴短期睇欧罗升至1.13，野村预料欧罗在未来3至4个月内上涨至1.15，主要基于3个原因：

一、欧罗区经济基本面好转，美元由强转弱；二、欧罗区通胀上升，给了欧洲央行加息的理据；三、德国对美国存在巨大经常账盈余，考虑到美国在贸易方面动作频频，需要强势欧罗和弱势美元来修正贸易不平衡。

法国总统大选尘埃落定，欧罗区政治风险纾缓，市场对欧洲央行结束QE的讨论升温。瑞银认为，欧洲央行可能于今年9月7日会议上宣布决定，并自2018年1月起开始退出QE。

欧盟统计局月初公布的资料显示，欧罗区首季GDP初值，按年增长1.7%，按季增长0.5%。瑞银指出，欧罗区首季经济增长稳固，调查显示，第二季仍将保持强劲势头。从货币政策角度来看，该行表示，欧洲央行过去几个月政策措施保持稳定，央行管委会也承认经济前景改善，对通胀低迷的担忧缓解，因而没有必要继续放松措施。这令市场开始期待货币政策正常化。瑞银认为，即使宏观经济环境改善，但通胀上行压力的不大，意味欧洲央行政策正常化将采取谨慎路径。该行重提此前的观点，指欧洲央行不太可能于2017年12月前开始「逐步退出量宽」（Tapering）或加息。尽管如此，瑞银称欧罗区没有面临通缩压力，在这种背景下，欧洲央行不太可能彻底改变资产购买计划，也就不可能在不进行Tapering的情况下继续延长QE期限。

按照欧洲央行公共部门债券购买计划，政府债券存在发行人上限，即单个发行主体所发行的债券和单一只债券的持有均不能超过33%。瑞银提到，在这种规则下，欧洲央行的QE目前已经没有太多空间。

瑞银又说，如果欧洲央行的QE继续以每月600亿欧罗的速度延续下去，到2018年欧洲央行将无债可买。明年欧洲央行对德国、葡萄牙、荷兰、爱尔兰及西班牙等国债券的购买，就会触及发行人上限。欧洲央行明年将无可避免要开始逐步削减买债。

过去几个星期，资金由沽欧罗变沽美元，美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五的数据显示，最近一周美元净好仓降至去年10月初以来最低水平，由前一周的127亿美元降至110亿美元；欧罗期货仓位则自2014年5月以来首次由净淡仓转为净好仓。

欧罗大升、美元贬值，都有利资金流入欧洲及新兴市场，即使美股下跌也不应成为港股下跌的导火线。近期港股偏强，若见调整可逢低吸纳优质股份。（完）

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