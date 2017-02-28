港报财经评论：老特劲似老毛，美股极限将到--信报2月28日

老特劲似老毛 美股极限将到/ 习广思

恒指在24,000点来回穿梭数天后，昨天又告失守，微跌40点，跌穿10天移动平均线；大市成交额缩减至744亿港元，本周调整格局居多。美国总统特朗普今晚出席国会两院联席演说，市场对「特式」交易已经意兴阑珊，老特政府一切以政治挂帅，推行政令的能力是一大疑问。

笔者之前试图从近代的共和党总统如列根、大小布殊、尼克逊找寻老特未来的政策走向，惟经过一番寻寻觅觅，最终觉得老特最似一个大家都识的政治人物--老毛。

上周五笔者看电视直播老特在保守派活跃分子年会上致辞，便觉得他真的有些似老毛，特征包括政治斗争意识甚强，非我族类均要打，台下观众不断叫嚣，对老特的政治崇拜简直疯狂，颇似当年的红衞兵。老特当晚的发言空洞无物，不断重复他竞选以来的言论，兴建围墙、美国优先、仇视穆斯林、驱逐无证移民等，在场的人不断欢呼USA！USA！USA！

所谓上之好者，下必甚焉。总统排外，民众更甚。上周有一个醉酒的美国退役海军在堪萨斯城一间酒吧，误当两名印度人是中东人，枪杀一人，枪伤另一人，其实二人均是在美国修读硕士的软件工程师。据现场人士说，行凶者称受害人是恐怖分子。伤者父亲接受印度报章访问时呼吁家长勿再送子女到美国读书。这次事件实在令人不寒而栗。

美国是一个移民大熔炉，每一代的移民都为当地经济注入动力，老特带头排外，经济最终会受害，大型科技公司公然反对老特就7个穆斯林国家的入境禁令，因为担心专才入境签证最终会受限，而美国本土又无法提供足够人才，缺乏人才，日后怎样发展呢？

白宫最大的问题是一切都带上政治有色眼镜，连美国国务卿及国防部长为重要职位聘请时，也因为要通过白宫的政治审查而悬空。国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）早前推荐Elliott Abrams为副国务卿，但Elliott Abrams因在总统大选期间曾批评老特，故白宫不予批准。

国防部长马蒂斯（James Mattis）身为军人，拣选下属以人才专业为重，政治背景次之，他向白宫推荐的有奥巴马年代的旧人，也有布殊年代的下属，但凡在竞选时反对过老特的，白宫都拒诸门外，而亲老特的人，马蒂斯又觉得未够班。一切以政治挂帅，用人唯亲，老特政府好打极有限。

昨天美国传媒收到风，老特今天在国会两院联席致辞的重点之一是大幅增加军费，并会削减环球经费。要扩大军费，无班子又怎样执行呢？老特提名的海军及陆军部长都先后缩沙，看来这个热厨房都几难搵人打理。

投资者开始愈睇愈唔对路，「特式」交易逐步退热。美国国债孳息曲线昨天已较一个月前偏平，各年期的息率都比一个月前低，长债息收窄的幅度尤大。这均显示债市对老特的执政能力存有疑问，老特今天的联席演说若无法带来新一轮的刺激，投资者的耐性会渐渐被消磨掉。老特唔得，要撑住嗰市，就要睇吓经济数据得唔得。周三美国公布1月份消费者开支价格指数，看看通胀会否重来。

内房股龙光地产与合景泰富上周刚以168.55亿港元投得鸭脷洲地皮，昨天又马不停蹄独资入标竞投同区黄竹坑站一期项目，其他入标的中资地产商还有中国海外、华润置地及万科置业香港。

近年内房商在港抢地日趋积极，出价进取，反映香港地产市道的吸引力。普遍而言，香港地产商的毛利率均高过内房商，虽然只比较了恒地与两大内房商中国海外及润地的毛利率，但其他本港地产商如信置及新地等的毛利率，同样是高过两大内房商。

内房商纷纷进军香江，除了因利钱较高，他们亦拥有庞大的内地客户网络，北水南下购房之势短期内不会逆转，特别是内地当局开始调控房地产市场，内资要寻觅出路。

内房商南下抢地，本地姜面对的竞争将会增加。不过，兵来将挡，借助本土经验，本港地产商可以其他形式增加土储，收旧楼及改变农地用途等，相信仍会有得做，但就要辛苦一些。只要美息不大升，本港地产股股价仍有睇头。（完）

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