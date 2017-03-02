港报财经评论：老特华丽归队，息魔悄然掩至--信报3月2日

老特华丽归队 息魔悄然掩至/ 习广思

特朗普上任美国总统后首场演说，市场对此期待已久，内容基本上离不开反移民、一万亿美元基建、增加国防开支；至于减税计划，细节仍然欠奉。要同时增加国防预算、大兴土木及减税，首要是本月须通过进一步提高债务上限。市场反应方面，债息急扬、美元爆升，欧罗及金价急跌，通胀来临在所难免，息魔将悄悄到来。

特朗普在国会演说中提及替代奥巴马医改法案、涵盖中产阶级减税的税制改革、一万亿美元基础建设投资、增加国防开支等措施，但他几乎没有提到新方案，也没有提到如何为计划埋单。在竞选总统时，老特多次批评奥巴马医改，他在是次演说中较新的说法是确保现有医疗保障之外，协助国民度身订造购买保险而非强制购买医保，对州政府提供援助，令各州份能订立各自合适的医保法案，立法保障国民不会购买过分昂贵的保险，调低不合理的药物价格。

老特称，其经济团队正在推进历史性税改，这将降低企业税率，使企业可以在任何地方竞争和发展；同时，政府会为中产阶级提供大量减税优惠。可以看出，民望低迷的老特，再难靠挑动民众排外情绪而争取民心，反而要实实在在给予美国人更多甜头；否则，庞大的「反特」声势会进一步缩短其政治生涯。

选举分析网站统计结果显示，老特的支持者数据中，种族是唯一决定因素，其他如年龄、性别的分布，都没有太大数据倾向；因此，老特上任以来不断强调反移民、建围墙，是保住基本支持者的做法。

然而，其行政命令方式执行其排外政纲实在太过霸道，已令共和党内大佬们相当不满，今次演说反映老特不得不放低其独行性格，与共和党大队同行。本栏早前提过，特朗普新政要顺利推行，前提是「攞完威」后要识得收敛，老特早前罕有地说要团结美国人，可见其执政团队开始放下了斗争对立态度。

市场昨日看出老特的改变，美元重现光芒，欧罗兑美元跌了0.5%，日圆暴跌1.3%，金价跌了10美元，美债息急扬。

老特新政如果减少了政治阻力，有两个后果是肯定的，首先是美国财赤及债务飙升，3月15日美国债务上限到期，要靠两党合作达成提高债务上限议案，从市场现况看来，最终应可顺利通过。老特竞选时提过，减税增开支并非不可能达成，当美国经济增长强劲，国库收入自然增加，他也定出了4%的经济增长目标。

第二个后果是美国当前的低失业率，将变成劳动力供不应求，美国人求职更易，工资又上涨，对老特的民望及执政地位自然有帮助。当美国人平均工资增速加快，美国久违了的通胀亦将随之而来。

不要忘记，美国刚经历完三轮QE，大量发行了的货币尚未透过联储局的资产负债表收缩，来收紧流动性；一旦通胀突然而来，这是历史上从未出现过的经济现象，通胀可能来得既急且劲，美息或将加得较预期为快，幅度也比原先预期为多。

在这情况之下，通胀挂鈎债券可以说是赢面极高的投资，PIMCO首席投资官Mihir Worah表示，政府债券、公司债券和股票的估值均处于或高于其长期平均水平，很多资产都基于完美定价，现时只有通胀对冲交易仍有吸引力，或者是相对便宜。

当美国加息速度加快，对本港楼市的冲击也将逐渐浮现，若今年不是加3次息而是4次，年底前供楼人士便会感到吃力，尤其以H按为主的业主，很快便会发觉每月供款突然升高不少。

何以内地资金疯狂高价扫地，惟恐买不到地般接连高价投地？刚伙拍平保旗下平安不动产合力中标黄竹坑站项目的路劲基建（01098）主席单伟彪的说法值得深思，他表示内地政府不希望中资发展商向银行借钱买地，加上房产项目利润有限，促使中资财团积极来港投地。

内房商来港扫地，有人民币贬值、走资、内地欠缺发展项目等考虑，已非正常发展商的逻辑可以解释。事实上，刚以168亿元天价投得鸭脷洲地皮的合景泰富及龙光地产市值加埋都不过330亿港元，两间公司要应付这单一项目买地及建筑开支，必定要大举杠杆借债，一旦市场资金链断裂，后果可想而知。当楼市突然疯癫，其实是卖楼的好时机。（完）

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