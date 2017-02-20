港报财经评论：老特自砸品牌，大鳄睇见心寒--信报2月20日

老特自砸品牌，大鳄睇见心寒/ 习广思

周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。

投资市场对老特可说是爱恨交织，他开出「支票」称会减税减监管，投资者举脚赞成，就职总统后推动「美国优先」、反全球化，有竖立贸易壁垒之心，加上不时对大企业的营运指指点点，加剧股市波动。

据《华尔街日报》指出，大型对冲基金已对老特风险作出应对，他们给客户的通讯开始提示这方面的警告。例如Baupost Group的Seth Klarman称，情绪高涨的投资者聚焦于减税可能带来的好处，忽略了「美国优先」的保护主义及贸易壁垒带来的风险。

《华尔街日报》引述两个消息来源指出，Klarman已把投资组合的现金比重增加至100亿美元，相当于组合规模的三分之一，以观望形势发展。哗，使唔使咁熊呀？GMO的Ben Inker亦提醒，老特的好消息已反映，但一些潜在的风险如贸易战，一旦出现的话，市场反应会十分负面。基金界鼎鼎大名的Paul Tudor Jones据说已下令不能沾手一些货币如墨西哥披索，因为老特实在太难估，这位大佬又叮嘱下属要睇实老特的推文。

其实金融市场中不同资产对老特的判断不尽相同。美股及期铜仍然十分兴奋，自老特胜出总统大选后共有两段升浪；可是，美债息与美滙指数就无咁牛，升完第一波已泄气，10年期美债孳息自去年12月中以来就在2.4厘至2.5厘之间上落，美滙指数也无力再升破103高位。最终哪个资产市场预测前景较准，就要睇老特能否收敛他的颠覆狂妄。

老特的如意算盘是欧洲出现多几个民粹老特，让民主世界处处皆吹老特风，形成一股潮流。他上台后大肆抨击欧盟及北约，并把矛头直指欧洲大佬德国，瓦解欧盟之心路人皆见。怎料他的国内外政策导致负面批评四起，形象插水，老特品牌骤变负资产，被视为与他同一帮的欧洲民粹政客，民调成绩也受拖累。

3月荷兰大选，有意角逐总理宝座的「荷兰特朗普」、极右派候选人Geert Wilders跟老特走同一路线，反移民、争本土、反穆斯林，本来欲借老特的人气壮大声势，岂料老特的连串失误令民望大跌，选民开始对民粹主义产生疑问。

据公营广播公司NPO委托进行的网上民调显示， 有60%原本于去年12月支持他的受访者，决定转投反对老特施政的政党，有43%仍支持他的受访者亦反对老特。在欧洲，老特的品牌看来已变成政治上的负资产。

另一个综合各民调结果的报告显示，Wilders所属的自由党，其民意支持度仍然领先，惟已由去年12月的20%降至16%，执政党的民意支持度则追贴至16%。美国选出老特做总统的教训，可能有助暂挫欧洲民粹浪潮的气焰，这将有利未来几个月稳定欧罗的走势，美元能否走强，则添上不明朗因素。

再回看中国市场，3月初人大政协开会，今年会否再上演国家主席习近平打大老虎的戏码？不妨拭目以待。两会通常都有不少民生议题，成为市场炒作的机会，由环保到基建不一而足。不过，今年首两个月港股已累积不少升幅，任何主题都炒了一轮，3月会否有两会大行情，确实有点疑问。

个别风电股如华能新能源（00958）估值仍然吸引，有吸纳的价值。今届两会要小心的是内房股，在防范风险的大前提下，民意代表及官员可能拿楼市当箭靶。

两会未开始，内地已报道几间大型国有银行全面收紧房地产融资的消息。据过往经验，在楼市低迷时，两会前后内房股的表现会较佳，因为政策及官方言论都会释放暖意，但楼价处高位时，持有内房股就要小心，特别是近期出现股价反弹行情，先行获利，可收保险之效。（完）

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