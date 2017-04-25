港报财经评论：老特超级周，市场好担忧--信报4月25日

老特超级周 市场好担忧/ 习广思

法国总统选举首轮投票结束，亲欧的马克龙（Emmanuel Macron）及极右国民阵线的马琳勒庞（Marine Le Pen）双双晋身次轮投票，由于马克龙以24.01%最高得票率入局第二轮选举，令主张法国退出欧罗区的马琳勒庞最终当选的可能性大降。据民调显示，马克龙有机会以压倒性优势赢得总统宝座。美元兑欧罗大跌，资金又从避险资产回流股市。

代表避险资产的黄金期货大跌1.3%，道指期货升逾1%，欧罗大涨1.6%，是10个月以来最大单日升幅。贝莱德指出，若马克龙当选法国总统，欧洲风险资产将会受惠，法国政府债券利差缩减，惟避险资产德国国债则面临压力。

富达欧洲基金经理Vincent Durel指出，民调一面倒预测马克龙将当选，随着政治风险下降，预料法国和欧洲的金融业将有优异表现，且有利整体欧洲股市走势。风险偏好卷土重来，欧洲银行股指数开盘急涨3.3%，领先所有板块；欧罗区银行股指数亦飙5.6%，升至16个月新高，法国兴业银行、法国巴黎银行跃升逾10%。

法国总统选举过后，下一个风险因素就是美国。对美国总统特朗普来说，本周可能是他上任以来最忙的一周，也是令投资者再度提心吊胆的一周。特朗普曾表示，希望在本周解决废除奥巴马医改的问题，并推出「大规模」税改计划。与此同时，本周五美国政府将要面对停摆的风险。

如果特朗普能够顺利解决这3件大事，无疑可为市场注入信心，也可给予投资者未来减税、基建支出等计划将继续推进的观感，惟如果最终特朗普在这些重大措施的推进上依然有心无力，那么整个市场的信心可能会一下子崩溃。

经3月惨败一役后，上周特朗普政府又着力为取缔奥巴马医改法案作冲刺，这次共和党议员拿出新的医改方案，可能会在本周三递交众议院。这份调整后的方案反映来自共和党内部两大派的意见，包括保守派「自由党团」及温和派「星期二组织」，最终能否在众议院获得多数票支持，还存在很大未知数。此外，特朗普曾说希望将美国企业税率下调至15%，他上周五接受美联社访问时已表明希望周三宣布「大规模」减税计划。不过，随后《华盛顿邮报》引述白宫官员称，届时仅会概述广泛的原则和重点，令外界对特朗普会透露税改计划细节的期待大为降低。

特朗普政府短期面临的急切棘手问题，是美国政府本周可能停摆的风险。高盛本月初一份报告提及，4月28日持续决议案（continuing resolution）即将过期，如果美国国会不批准延期，政府将会部分停摆。尽管国会可能会避免出现这种情况，惟政府关门风险依然高达逾三成。

去年美国总统大选后，国会启动了一项临时的持续决议案，这一支出法案旨在为联邦政府提供短期过渡预算，把政府财政开支授权延长至今年4月28日。就是说，为防止联邦政府出现关门危机，国会须在4月29日前，一是通过财政支出法案，一是短期延长政府财政开支授权，4月29日正是特朗普就职第100天，百日维新到了关键时刻。

Business Insider报道指出，未计北韩核问题，特朗普要把这些任务压缩在一周内解决，如果有任何偏差，都可能令投资者担忧不已。对于财政支出法案，国会内部仍然分歧严重，但是现在又要讨论新的医改法案，这反映共和党内取得的进展可能比大家预期为多。本周连场好戏上演，拭目以待。（完）

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