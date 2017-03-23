港报财经评论：股民失望未绝望，癫完唞唞再炒过--信报3月23日

股民失望未绝望，癫完唞唞再炒过/ 习广思

标指周二跌超过1%，是过去109个交易日以来首次跌多过1%，媒体及股民不禁问这是否牛市近尾声的先兆？恒指昨天挫272点，收报24320点；大市成交额1034亿元。近期本港大价股波幅扩大，令人有癫癫地之感，又未癫到尽，持货者还可观望一下。

市场对通胀是否强势回归还是莫衷一是，有人指通胀开始从谷底快速上扬，也有人不信通胀会很劲，因为人口老化、需求减退。此外，不少国家负债甚高，刺激经济的能力有限，这都是通缩的土壤。

睇番债息，10年期美债孳息近日连续出现阴烛，走势颇差，不过仍处于2.3厘至2.6厘的上落区，未有重大突破，反映市场对前面是通胀还是通缩，始终未有明显倾向。

同样，美滙指数气势亦在转弱，今年1月尾至3月初的反弹，未能突破前高位便连日回落，这都反映美国经济不会如美国总统特朗普想像般那么强。此君喜欢信口开河，不足信，诬蔑前总统奥巴马在他竞选时偷听他的电话便是一例，联邦调查局及司法部均表示查无实据，但老特仍然死撑，可谓自损公信力，国会或会追究其诬蔑前总统的行为。

特朗普上场之初，市场有美好的憧憬，认为减税、 减监管、搞基建有利推动美国经济增长，老特及其政府更扬言，经济增长可推上3%至4%水平。在美丽的憧憬下，美股不断创新高。惟老特上任不足百日已露出马脚，成事不足，败事有余，实事没有一件做到。

今日美国众议院将表决新医保法案，以取代奥巴马的医保法，提出法案的共和党内讧，约30至40名共和党众议员已表明不支持法案，老特连日发功，在幕后软硬兼施，迫党内议员就范，这些党内的反对声音最后会否以共和党和白宫的前途为重，让步放行呢？考虑到法案一旦通过，便有逾千万人即时失去医保，这些选民自然会票债票偿，议员要谂清楚才投票。

若众议院否决法案，老特政府的执政能力将更加受到质疑，接下来要推行税务改革将困难重重。周二美股各板块中，以金融股表现最差劲，此板块在老特当选总统后表现甚佳，长短债息差固然上扬，股民又憧憬新政府减少对银行业的监管等，惟很多良好愿望仍处于只闻楼梯响的阶段。

股民失望，又未到绝望，暂时只当调整。另一指标道琼斯运输指数自3月初见顶以来，阴烛不绝，经周二大跌后，跌穿了去年12月初引伸而来的底部，运输股指数有预测经济前景之效，从走势来看，今年经济不会很强。

经济有几强，通胀有多高，暂时都系估估吓，不过美股估值偏高，抵受不了市场憧憬的幻灭，这点就要小心。本栏一向鼓励投资要实事求是，市场上总有可测与不可测之事，投资组合须因应可能出现的形势，配搭长短仓及各类板块，不时作出动态调节，以便跑赢指数。

股市最大的天敌是估值，所以低买高沽是市场一条最简单又最重要的定律，投资者于1997年、2000年及2007年若能及时离场，大家的回报肯定跑赢专业基金经理。未来一两个月股市仍有机会癫升，以现时美股估值来看，今年5、6月要特别小心。

「股王」腾讯（00700）昨天公布业绩，去年第四季不论销售、盈利都低于券商预期，今日股价调整在所难免。腾讯上季盈利增长47%，至105亿元人民币，低于市场预期的110亿元人民币。腾讯主业网游及手游未来虽然仍有稳定增长，但高峰期已过，须另觅新的火车头，网上广告增长势头还不错，但要支持公司高速增长并非易事。目前腾讯2017年市盈率达33倍，估值不吸引；相比之下，美国Facebook预测市盈率才不过25倍。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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