港报财经评论：腾讯中国移动，业绩应无惊喜--经济日报2月23日

腾讯中国移动，业绩应无惊喜/ 林瑞芬

滙丰（00005）业绩似被消化，但中资股升势持续，恒指维持大涨小回。

滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。

内银股建行（00939）、工行（01398）、中行（03988）等涨1.8%至2.4%不等。内房股中国海外（00688）、华润置地（01109）升势又再现，分别升3.6%及5%。新世界地产（00017）、新地（00016）、长实地产（01113）等涨1.1%至3.5%不等，化解滙丰跌势。

滙丰去年第四季绩意外录得净亏损44亿美元，主要受私人银行业务的商誉减损24亿美元、公允值列帐变动27亿美元，以及较高的重组费用拖累，令市场人士跌眼镜。

券商纷调低目标价，德银将滙丰目标价由64元调低至61元、里昂更由目标价50元调低至48元、高盛将目标价由74元下调至72元、摩根大通维持目标价看73元、大摩维持目标价看70元、瑞信维持目标价看58元。

由此可见，中期市场对滙丰的前景及目标价仍充满分歧，去年第四季以来，滙丰的股价攀升，多少与美国同类银行股造好带动有关，短期股价消化劣绩过后，还是要看外围的变化表现而定。技术上，受制于70元暂明显，没有基本面的催化，但就有公司回购以及美股续造好的支持作用，目前反覆于50天平均綫，或有闪失，但估计密集支持位近60元左右有较强的支持，昨收报65.4元，跌0.15%。

中资股是港股的关键，腾讯（00700）升势仍然稳健，昨升1.9%，收报215元。公司将于一个月后公布业绩，最新据野村证指预测，第四季收入按年升44%至438亿元（人民币．下同），每股盈利按年增30%至1.23元，手机游戏收入增长料放缓但仍有按年增长。腾讯业绩不及滙丰复杂，多特殊项目，故实际上应不偏离券商预测太多，现落差机会不大。

野村相信2017年首季，腾讯的手机游戏收入增速重拾动力，因为《王者荣耀》收入有望创新纪录达15亿元，带动该游戏的日活跃用户按月增加33%。第四季电脑游戏收入料按季升1%，按年升8%至121亿元。

加上，P4P广告收入料仍然强劲，中期目标价看252元。业绩前，该股如持续稳守于50天平均綫（现价197元）楼上，挑战220元之势仍在。

蓝筹股业绩预检而言，中移动（00941）也是焦点。据中金公司所预测，中移动2016年度或录得收入7,152亿元，同比增长7%；预计净利润为1,080亿元，同比下滑0.5%。若剔除2015年铁塔转让的一次性收益，净利润预计同比增长12%。相信盈收没有太大的惊喜，主要看中移动的派息政策，会否提升派息比率，从而制造惊喜。

近月中移动相对大市落后，仍在250天平均綫88.8港元楼下，昨收报87.45港元。

据中金公司估，中移动的业绩或仍然受到资费下调政策的影响，特别是中移动在2016年下半年取消了漫游和长途话费，这将影响到今年上半年的收入增速和利润率。

其次，中金认为中移动可能继续进行大力的行销推广活动，以扩大在4G市场的占有率及增加宽频用户，由于行销费用的可能增加，或导致利润率承压。

今年集团的资本支出可能出现下滑趋势，但由于要继续进行大量的固网宽频投资以提升网络的频宽和覆盖率，以改善服务品质，资本支出可减少的空间有限，可能仅同比下滑3%左右。

总括而言，中资股虽强，但中移动及滙丰两重磅股走势相对弱，限制恒指短期大升的空间，恒指反覆推动至25000中期趋势仍在，但24000关口的反覆走势难测。国指走势相对强，对国指守稳10000，比恒指守稳24000更有把握，反覆挑战10800至11000。（完）

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