港报财经评论：腾讯内险拍住上，恒指寸进势未止--经济日报5月13日

腾讯内险拍住上，恒指寸进势未止/ 林瑞芬

A股跌势略回顺，港股寸进之势未止。恒指昨收报25156点，微升0.12%；国指收报10282点，微升0.24%，大市成交额再缩减至751亿元。

缸湖传闻，中央高度重视港今年「七一」回归日，正制定稳定港股的计划。对此传闻，只宜抱半信半疑态度。

毕竟港股不是A股，欧、美、亚洲大鳄云集，若中央真要维稳，所费金钱都不知点计。又或者如果大鳄预早知道会有中资维稳，还不来个顺水推舟，一于在「七一」前劲抽上，到时外围一有风吹草动即藉口散货，到时中资如要维稳岂非要硬着头皮接货？所以，如果中央真有维稳计划，就一定还是要保密、再保密。

说到底，港股是开放型市场，左右为外围因素，也有中国因素。外围因素变幻莫测，就要留意着，宜综合分析。「七一」回归日之前内地如真要稳定港股，先决条件是A股受4月以来严监管金融拖累的跌势，可确认暂时见底。周四上证曾失3050短期关键支持但单日扭跌为升，昨收报3083点，微升0.72%，正判断形势以确认是否跌势可先于此水平附近喘定。

昨早，央妈新增中期借贷便利（MLF）操作，在资金利率已然走低的背景下，央行超意外主动注入流动性，反映央妈正试图缓和前期金融监管政策对金融市场造成的负面冲击。在上证到短期关键3050点出手如此，可见苦心，看大形势，上证短期支持3050左右能筑底固然好。不过，如有闪失，向下考验2950或2800左右水平，跌幅也是在可控范围内。预计筑底大跌空间不大，但尚有反覆，而待6月12日银行的自查完成前后，短期底部或可望筑稳，不排除可反弹，但反弹空间也有限。最新摩根士丹利把上证未来12个月目标价由4400下调至3700点，以折射内地市场资金息率抽高及严监管金融之市场环境，可能对股票市场的上升动力有一定制约。

3月以来，中资股无晒镬气，其实散户都心急等镬气重现，只是等待的时间漫长。在纳指攀新高之下，港股近数月主要焦点无疑集中在一众科网股、手机升级产品/零件股。憧憬新定单、盈利急升、估值抽高，终让沽空机构有机可乘，瑞声科技（02018）在周四被唱淡又沽空下急插水，昨日再跌3.4%，收报96元。加上，昂纳科技（00877）及通达集团（00698）等之前相继发新股及被大股东减持，市场很大可能要有一段时间冷静一下，重新检讨手上持货的价值，部分止赚锁回报，亦会重检止蚀位严守止蚀。

瑞声暂时死火，好友惟有力托腾讯（00700）向上推高恒指，腾讯昨续创新高257.8元，收报258.2元，升幅1.4%。对腾讯升势确是难言估顶，但有瑞声引以为监，惊大户谷爆只腾讯，估值相对高之后，容易遭淡鳄出口又出手，上下其手，持货者几时都要有两手准备，一手准备跌穿止赚位止赚，腾讯止赚位不妨设在3月下旬所筑密集支持位，约在230元。

回看相关A股，新华保险及平保等月来逆着上证走势，反方向冲高，相对确较为强势，或反映中国保监会在出招监管下，近年经营手法激进的小型保险公司收敛，大型的保险公司竞争力或反而增强，加上国债息率上升，保险的相关收入提高。金融监管去杠杆，是让中资金融业中、长期走得更健康，短痛换长安！瑞银认为金融去杠杆中期利好内险股，行业中首选平保及国寿，中期目标分别上望57.9元及28元，平保及国寿昨分别收报46.05元及24.55元。

不过，由于大部分内险股已有一段升幅，昨日国债息率开始微调，再进一步大升空间似乎不大，因始终会伤及实体经济，由此，德银都提出内险股近期的升幅或不能持续，建议只宜跟进一些资本实力强劲的内险股，主要看好中国太保（02601），指其资本表现最为强劲，业务结构亦简单，于市场不确定性下定位较佳，中期目标价由42.7元上调至43.6元。太保昨收报29.1元，升幅1.7%。（完）

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