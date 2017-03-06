港报财经评论：腾讯守稳50天綫待催化--经济日报3月4日

腾讯守稳50天綫待催化/ 林瑞芬

近两周北水南下明显减少，加上周四港股未见追随美股升幅，反而倒跌收市，启示短期之调整趋势未改。

美国总统特朗普国会演说「言大于行」，细节未见披露；联储局本月内加息机会率已提升，对美股亢奋式上升，还是保持审慎观察。

大市昨日成交额757亿港元，恒指收报23,552点，跌0.74%，技术上，反覆阻于24,000左右而回，下调首个支持在50天綫23,000，不容再失。国指昨收报10,144点，跌幅1%，反覆回吐不宜有失10,000。

美息于本月上调的机会率突然增加，港资地产股昨有反应，新地跌1.1%、长实地产跌1.5%、新世界发展更跌2.3%。美息向上，对本港地产市场的影响，在去年至今，就未有明显实质负面影响，或多或少，是因为近年中资高价抢地，地价被抢高、楼价高企。二来，就是港府的调控措施（辣招），反而缩减二手市场的供应，间接支持一手市场的楼价高企。相关地产股股价的沽压，暂时看不到持久性。

综观昨日市况，蓝筹股腾讯逆市攀升0.4%，收报207.2港元，本月底腾讯将派发成绩表，必为市场焦点追踪对象。技术上，腾讯守稳50天綫200港元，反覆挑战220港元的机会不能抹杀。业绩能否成为催化剂，将是决定腾讯股价向上突破220港元阻力位，还是跌穿200港元支持的关键。其实，上月不乏有外资券商提前报喜，如摩根士丹利把腾讯目标价由230港元调升至240港元、野村把腾讯目标价由240港元调升至252港元。综合上月曾跟进腾讯的券商，中綫目标价多超过220港元，可见腾讯暂时的技术阻力位虽在220港元，只要后市有所催化，势必谋上破之。腾讯在内地的数码资产，潜在的价值尚在发掘中，中綫目标价不断上移的趋势还在。早前，腾讯就表示有意把旗下内地最大网上文学平台阅文集团今年来港上市，集资最多8亿美元。

对最近两周北水明显放缓流入港股，瑞信证券就指不必担心是长期大趋势。相信北水于后市仍会再来，原因一来，在1、2月内地贷款增长下，料建筑工程于3月春季强劲开展；二来，在供给侧改革及需求温和改善之下，经济周期股份的盈利料保持增速；三来，预料消费复苏；四来，预期更多内地股票关连基金到来。

内地重卡车市场销售连月攀升，可算是经济预热的先行指标。最新据《第一商用车网》报道，今年2月内地重卡市场预计销售各类车辆8.8万辆，按月增长6%，按年增幅更达152%，净增长5.3万辆，创重卡市场2月份销量的历史新高。今年首2个月，市场累计销售17.1万辆重卡，按年增长139%。据分析，2月份销量中的很大一部分，仍是去年11月和12月份未能完成的市场定单。此外，据各地经销商反映，2月份很多区域的基建固定投资启动，由此拉动相关物流重卡销售。不排除3月份重卡市场将冲击10万辆大关，按年增长逾34%，料创近6年来新高。

有此利好数据，难怪中国重汽股价近月反覆抽升，昨日稍回吐，跌1.8%，收报6.38港元。瑞信在1月首度把中国重汽纳「买入」建议后，昨日更进一步把中国重汽目标价调升至7.7港元。走势而言，中国重汽只要于后市稳守50天綫6港元之上，顺势挑战7元再冲高之可能性大。

周期股份的目标价一只又一只被追加上调，除中国重汽之外，最新摩根士丹利把中集集团目标价上调至19.7港元，认为货柜价格趋升，形势比预期为佳，以及预料有上海厂房搬迁约5.7亿元人民币的补贴。笔者去年12月已经留意该股，并建议收集，当时股价在11.5港元左右，望挑战13港元，结果，现价已达14.2港元，表现超乎预期。在预料首季盈利理想之下，跟进者不妨设止赚位于13港元，再放长綫投资该股。（完）

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