港报财经评论：腾讯愈贵愈捧，炒完季绩再算--信报4月20日

腾讯愈贵愈捧，炒完季绩再算/ 习广思

还有7个交易日就进入「五穷」月，市场连日波动，除了地缘政治及法国总统大选的因素外，也不能抹杀季节性因素，况且今年首4个月股市进账不少，特别是新兴市场，早进场的资金开始逐步沽货亦十分正常。恒指昨天低位有承接，跌幅收窄至98点，收报23825点，短期有机会出现反弹，重上24000点，策略上还是且战且走，准备多点现金，以备下半年出击。

复活节假期后，港股连跌两日，亚洲股市如台湾、南韩及泰国等市场都有外资净沽售的情况，反映部分基金割禾青，亚股年初至今确实已升了不少。建议投资者逐步沽出估值偏高的股份，套回现金等候机会来临，炒股不外乎是低买高卖吧。

不过，怎样算高，怎样算低，并不能一概而论。以腾讯（00700）为例，33倍的市盈率实在叫人吃不消，但昨天它由头到尾撑住恒指，收报230.2元，逆市升了0.97%，强势毕现。

券商对今年腾讯首季业绩（5月17日公布）颇有憧憬，大摩近日把腾讯的目标价由255元调升至270元，理由是该公司的游戏软件《王者荣耀》甚受用家欢迎，大摩调升了首季公司的销售增长至44%。另一家美资大行美林检讨过腾讯在投资者会议上提供的策略要点后，亦把该股目标价调高3.1%，至267元。

虽然本栏认为，腾讯2017年市盈率达33倍，绝不便宜，但大行不断调升目标价，对于这只「股王」，反映他们唔觉得贵。从可见，市场给予腾讯的平均目标价，虽然无大摩及美林咁高，但都有259元，距离现价足足28大元。这个差距暂时会使腾讯股价有一定上升动力，但当股价升过平均目标价时，便可能出现较大调整风险。现时腾讯未有见顶之虞，睇埋季绩再算吧。

水泥股昨天亦见炒作，开市前台泥（01136）宣布停牌，有消息指其母公司台湾水泥将以好价钱提出私有化，触发板块内同行股份上扬。相比钢铁股，水泥股较获券商看好。

瑞信指出，3月份的宏观经济数据理想，不论是贷款增长或固定资产投资增长都有不俗表现，对水泥及机械行业有利。此外，今年内地楼市在政策调控下虽然转缓，销售放慢，但随着库存日降，发展商仍要增加施工量以补充库存，新动工楼面与销售楼面增长将会脱鈎，情况一如2003年时，水泥股最为受惠，况且水泥板块的市账率低于6年平均值。

美国总统特朗普振兴经济的承诺，在投资者心目中已开始褪色，老特暂时无一件重要的承诺可以兑现，市场耐性有限，通胀预期降温，债息回落，美国银行股再度面对债息曲线趋平之苦，当地银行股指数跌至3个月低位，铁矿石股如BHP及RIO等股价已重回人间，泡沫不再。

展望今年下半年，尽管老特政绩不济，但欧洲与中国的经济增长仍在，环球经济来一个温和的复苏仍是主流期待，然而经济又不会太强。利率期货市场对美国联储局6月加息四分之一厘的预期机率已降低，最新报41.8%。

利率温和，通胀仅微温，经济有点改善，这是下半年股市投资的良好土壤。所以，先储好弹药，等未来两三个月出现动荡，待股价返回吸引水平时才吸纳。（完）

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