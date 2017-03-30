港报财经评论：腾讯挟双引擎，中綫仍有力升--经济日报3月30日

腾讯挟双引擎 中綫仍有力升/ 林瑞芬

港股交投在周二显见收缩，昨日主板成交额772亿港元。恒指企于高位，但全靠腾讯顶住；大市暂处于盘整之势，汰弱留强。

恒指昨收24,392点，升0.2%；国指昨收10,437点，升0.1%。恒指需要强势突破短期高位阻力24,600才有较大的上升空间，而支持位仍然参考50天綫（现近23,725）水平，在此区间暂为上落整固之势为主。国指方面，守50天綫（现近10,177）水平问题暂不大，向上反覆挑战10,800至11,000。业绩之后，4月初又有清明节假期，中旬又有复活节长假，假期连连或影响市场人士部署节奏，宜谋定而后动。

腾讯股价昨高见230.2港元，再创出52周新高，收报228港元，升幅0.9%。集团最新公布入股特斯拉（Tesla）5%，短期实现盈利贡献不大，但展现拓展人工智能的意向，顺应潮流，乃是中长期投资。腾讯自派发业绩后，股价仍然被抢升，估值不容易，按季收入增长只要持续兑现，买卖策略上仍可维持逢低收集。技术上，股价只要一日稳守250天綫191港元，中期升势无谓估顶，短綫若遇回吐，短炒则宜以50天綫210港元左右为止蚀参考。

回顾腾讯业绩也有瑕疵，以去年度第四季度计，品牌展示广告收入同比增长仅11%，幸有其他方面补足，如强劲的手游业务收入，全年收入增速77%，其中第四季度更大升51%，占中国手游市场份额约46.5%。当中，旗舰游戏《王者荣耀》上綫15个月表现持续强劲（月流水约为《阴阳师》的2倍以上），按管理层指引，月流水还有望持续增长。另外，今年2月新手游《龙之谷》首战告捷（稳居iOS中国区畅销榜第2位），有望打破与网易的激烈竞争格局。今年在《王者荣耀》、《龙之谷》和《天龙八部》等游戏支援下，预计手游的增长势头有望延续甚至更强。据中金公司分析，《王者荣耀》的游戏具备PvP竞技对战和社交参与程度较高的特点，能够凭藉其在电竞和直播领域的影响力，进一步提升变现能力和延长生命周期。还有，腾讯或将受益于持股韩国手游公司Netmarble的上市（预计为今年4月）及收购的海外手游公司Supercell，将为公司收入提升带来贡献，也带来股息收入。

腾讯除网络广告收入、增值收入之外，未来更为关注是其他业务（包括支付、云计算）的收入增长。以集团去年度整体收入同比增长47.7%至1,519亿元人民币，增值服务、网络广告及其他业务收入，按比例分别占比71%、17.8%及11.3%。去年度其他业务收入达到171亿元，同比高速增长263%，高于增值及广告收入的增速，成为新亮点。当中，支付业务值得中綫期待。根据易观智库资料，腾讯支付（微信支付及财付通）于中国协力厂商移动支付交易份额从2015年第一季度的11.4%，大增至2016年第三季度的38.1%。按已公布数据显示，腾讯2016年度支付绑卡用户同比增长100%至6亿个，即7成微信用户都在使用微信支付，日均交易同比增长92%至6亿笔，商业支付交易量同比增长300%。

另外，集团的支付相关服务为广泛的綫下消费场景（如计程车预订、便利店、餐厅及超市）提供快捷无缝的体验。基于支付及云业务增长趋势强劲。摩根士丹利估计，腾讯的其他收入占整体销售比例，将由去年11%升至今年的17%，利润亦有能力随之上升。

从附表显示，券商对腾讯2017年度每股基本盈利预测落差是有，但不算大；相反，对2018年度每股基本盈利预测的落差较大，摩根大通估计每股基本盈利达8元，而保守的美银美林则估计其每股盈利为6.77元。不过，综合券商平均预测，还是看好腾讯2017及2018年度盈利增长之趋势可以持续。中綫目标价上望介乎238至275港元不等，当中，中资券商如中金公司、中银国际及中信证券等看法更为乐观。

错过业绩前偷步抢买该股的投资者，策略上，因港股目前处转折中，方向未明，宜候低再作考虑。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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