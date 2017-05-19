港报财经评论：腾讯未泄气，淡友难进攻--经济日报5月19日

腾讯未泄气，淡友难进攻/ 林瑞芬

港股遇上大浪，美国总统特朗普政治危机加深而美股急挫，恒指昨跟随下跌0.6%，收报25136；国指跌1.08%，收报10271。大市成交额917.88亿元，算是轻伤。

特朗普是历年最受争议的总统，一时又话要打北韩，一时又话要打贸易战，国人对内部的施政也有不同意见。总之，股市就其言行影响，所可能造成的波动，其实早有准备。美股会不会因为他不跌不起，不宜早下定论。

特朗普树敌不少，会否因此而被弹骇落台，无得做，政治变数多，谁人知晓？引述摩根大通政经分析师在周三研报中表示，弹劾美国总统的门槛非常高。因为弹劾不是一个单纯的法律举动，而是涉及美国国会和白宫博弈的复杂政治程式，在特朗普仍拥有共和党内多数支援的情况下，现在谈论弹劾还为时尚早。只是不明朗因素又出现，投资者短期多重顾虑，美股后市纵回升，高位有隐形阻力。美股表现来讲，月来三大股指也有分化走势。一方面纳指新高，但另一方面，道指未见配合。而标普500指数则是平头近2400水平，后市主要又是看强势的纳指，是升势的调整还是终掉头回。技术而言，周三纳指就仍未试穿50天平均綫，尚属有限度调整。至于标普500指数，2400形成高位阻力后，向下200天綫2255为中期关键支持参考。

港股昨日对比美股周三跌势算是轻伤，主因是月来强势的腾讯（00700）季绩胜预期，股价昨一度再强势上冲高见271.4元，全日升1.6%，收报264元。其实季绩前，券商早有预期腾讯应胜预期，昨日继续大手抢上，可见腾讯万千宠爱在一身。腾讯首季赚145亿元人民币，即一日差不多赚1.6亿元人民币，名副其实吸金王。券商纷呐喊加码腾讯，其中瑞信升该股中期目标价为302元，德银升目标价为298元，摩通升至290元，野村升至301元，麦格里升至304元，瑞银升至310元，美银美林升至299元。当然，该股成众人焦点，股价隐伏谷爆危机，当市场大众惯性认为腾讯可每季交出好成绩，超预期表现的话，一旦有一次失手，盈利增长略为不达预期，倒退0.1%都不可以的话，必遭无情抛售，已持货股民策略还是要严守止赚的策略为上。

近月港股，升来升去都是几只，腾讯、港铁（00066）、领展（00823）等，无买眼光光，中资股中的一带一路股都企埋一边，个股升势分化明显。瑞声再遭沽空机构伏击，昨又急插，终至午市停牌，停牌前报82.6元，跌9.8%，全日交投额达24.14亿元。瑞声的震源扩散，似蔓延至其他股份，如科通芯城（00400）昨午突然大插水，股价一度急挫三成，收报10元，也要跌6%。IGG（00799）亦跌，股价一度跌19%，收报11.08元，全日埋单都跌13%，见此形势，似为斩仓所为。舜宇光学（02382）及ASM（00552）都分别下跌3.6%及1.8%。看来，葛咸城研究披露的瑞声未披露公司资料有名有姓，似乎假也假不来，瑞声引发的涟漪不少，有排烦！加上，外围美股在调整，畏险情绪还料有一段时间困扰相关股份，宜变得审慎严守止赚或止蚀。

大型势上，腾讯股价独强，也难掩个股弱势，昨日都有过千只股份下跌。近月来讲，赢指数，输股票大有人在。国指仍未配合恒指冲浪呈一浪高于一浪，中资股未凝聚动力。港股交投兴旺指标港交所（00388）也落后于大市。只是腾讯一日未泄气的话，淡友就好难全力而攻，尚在好淡博弈当中。目前尚幸，A股近周跌势已有回顺，上证昨收报3090，微跌0.46%，近3000至3050有一定支持力，令国指不至于成众矢之的，国指短期陷窄幅上落势也较大机会，支持在10000楼上水平，阻力则在10500至10700。国指昨收10271，跌1.08%。至于恒指，好友力托腾讯，但短期而言，恒指回吐心理关口25000以至保历加通道中轴24700的关键支持位则宜睇紧！（完）

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