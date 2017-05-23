港报财经评论：腾讯续舞起，内险股助兴--经济日报5月23日

腾讯续舞起 内险股助兴/ 林瑞芬

港股继续闷声发财，大市成交额逾818亿港元，而恒指再逼近高位，收报25,391点，升幅216点或0.9%；国指收报10,374点，升幅106点或1%。

正如上周所言，虽然明显所见大市的升势走向分化，强势股愈强、弱势个股一大堆，但腾讯一日未泄气，淡友好难做世界。

腾讯昨又高见276.8港元，收报275.4港元，升2.6%。后市大户怎样谷爆腾讯为止，难以一一算准。腾讯吸金之能力，不容置疑，但股价日日冲高，被抢高、挟升之势迟早也会种下估值偏高的压力。

恒指昨高见25,450点，又创新高，技术上，恒指即市守稳25,300，寸进挑战高位之势持续。后市三个可能发展中，一是腾讯续作单天宝至尊独舞，恒指寸进。一是腾讯强升势突然受阻，大市乘势而回。一是腾讯升势突然受阻，但其他蓝筹股能承接买盘，保持恒指上升势头。上周经瑞声被沽空机构狙击之后，又有科通芯城被质疑数据造假而令股价急插水22%，午市停牌，如同瑞声命运，沽空机构唱淡活动肆虐，人心惶惶，除腾讯外，其他早前强势的科网、手机升级关联股份股价都不知受压至何时。

内房股上周五异动攀升，中国恒大昨日再升4%，收报9.86港元。上周恒指服务公司决定将加入红筹股及民企至国企指数，摩根士丹利就预料中期对大部分在港上市的内房股有利。另外，昨日所见，内险股又被推动上升，平保、新华保险、国寿涨幅介乎2.5%至4.1%不等，传统国企、红筹股暂成水泡，修补个股淡势局面。

近期保监会对寿险公司下发监管档，主要叫停保障型产品以附加险形式夹带万能险销售的模式。同时规定年金、两全型保险的首次偿付时间不得短于五年。据广发证券分析，此次监管条例修改，在精神上延续保险回归保障，鼓励行业发展长期业务的宗旨，进一步细分保障型产品和理财型产品的界限。此次新规对于一些主要依靠附加万能险搭配保障主险产品的公司冲击较大，但对于上市险企的影响偏低。以中国太保为例，公司2016年万能险规模4,200万元人民币，均以附加险形式销售，但与总保费1,373亿元人民币的规模相比占比甚低。而中国平安并不把附加万能险保费规模计入披露保费资料中，且对应附加万能险规模本身也较小。相反，监管的趋严，主要影响以此类产品推动保费增长的中、小保险公司。未来随着保障型产品的市场份额扩大，上市大型险企在管道和设产品计能力上的优势将更彰显，强者恒强格局有望持续。

技术上，平保已突破周綫图的中期阻力45港元，后市如守稳其上，可反覆挑战50元。有内险股助一臂之力，按国指走势图看，虽然国指于50天綫10,274尚在争持，仍未抹杀反覆挑战10,500至10,700短期阻力区的机会，至于能否试穿，还是需要看A股表现，以及内银股的表现。

恒指反覆上试高位，除腾讯之外，笔者认为港交所的后劲也不容忽视。一来，其股价始终落后于恒指，股价低企2月高位204港元之下，昨收报196.4港元，升幅0.4%。二来，有多项中期催化剂于年内实现。除债券通只欠落实细则外，MSCI于6月若公布加入A股为指数之列，在中、港互联互通情况下，港股交投也会受到刺激。

另外，濠赌股在4至5月回气，回吐压力在可控范围内，所见金沙中国自37.9港元回吐，昨收报34.3港元，至今仍稳守250天綫32.7港元楼上，而银河娱乐就自44.45港元回吐，昨收报41.15港元，守稳密集支持位近38港元水平。后市则可望有催化消息，刺激股价整固后回升。澳门氹仔客运码头于本周四举行开幕仪式，将于6月1日正式启用，届时氹仔临时码头的服务将全部转移至新码头。

新码头比邻澳门国际机场，占地面积约20万平方米，共有19个泊位，包括16个客船泊位和3个多功能泊位。码头还设有127条出入境通道，预计平均每日可接待40万游客。期待澳门基建设备陆续完成后，加上「一带一路」、粤港澳大湾区的建设，带来更紧密的区域合作，将可中期吸引更多旅客到澳门游览。候机收集濠赌股，也是一个选择。（完）

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