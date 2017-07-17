港报财经评论：蓝筹接力升，港股好环境--经济日报7月15日

蓝筹接力升，港股好环境/ 林瑞芬

恒指本周一（10日）由25340点起步至周五收市价26389计，累计升幅逾千点，以周内蓝筹股轮流上升的形势观察，恒指升势可谓有余未尽！

综观本月以来大形势，股王腾讯（00700）受负面消息打击曾出现小幅回吐，但见股价已回升至6月高位附近水平，负面消息影响渐退。不过，经此负面消息过后，市场投资者更见审慎，心里明白抢升腾讯的高追风险也是有，资金反见转战其他蓝筹股。

首先是内银股，为摩根士丹利摩笛一吹，周初即闻笛起舞，昨日才稍缓升势，工行（01398）及建行（00939）分别微升0.2%，中行（03988）就无起跌。至周四，就轮到落后的港交所（00388）抽升，股价昨一度升穿210元中期阻力，高见210.6元，收报209.8元，在210元技术阻力关键争持。相信只是暂时反覆，最终升破机会仍高，事关恒指今年来累计升幅都超越19%，港交所同期升幅就只有15%，最终追上接近恒指的升幅，港交所都要见216元。按附图所示，如以恒指已冲至2015年7月高位水平，当其时港交所股价约在270元。当然，港交所的股价上升，受两大方面的推动，一是现况大市成交额，一是对未来大市成交额增加的憧憬。本周港股的成交额略为提升就利好，但始终未有过千亿元成交，未算大好。至于憧憬未来大市成交额增加，关键还是北水，相信会逐步南来。若港交所于后市成功突破210元的话，保守估计，初步目标在240元左右。

昨日来讲，追落后的包括中国海外（00688），收报25.4元，急升6.9%，全日成交额达23.3亿元。中国海外所筑高位在今年3月，阻力25.35元，昨日则最高见25.4元，相当贴近，按恒指一浪高于一浪走势，中国海外升穿25.35元挑战更高水平也不为过。中国海外今年来股价走势落后于中国恒大（03333）、融创中国（01918）、龙湖地产（00960）等，如按周内摩根士丹利所发表报告指，中国海外估值仅为其预测2017年市盈率（PE）6.3倍，低于同业的7.7倍，中期股价的合理值应在36元。笔者早在季初也指出，中国海外低估值的安全垫充足，至少回试26元无难度。

配合周綫图分析，中国海外中期阻力在27.5元，至此才有较大阻力出现，已低吸者可继续持有滚存利润。

若中国海外向上冲破阻力的话，华润置地（01109）都有能力上冲，该股昨收报23.4元，升3.5%。按ETNET综合预测，华润置地现价预期PE为8.9倍，息率3.5厘，较恒指的为低，追落后，股价如确认升穿23.6元，应该很快可以高探25元阻力。

回说大市，恒指昨收报26389点，升幅0.2%，按周綫图示，恒指仍在上升通道内运行，顺势攀升挑战27500为目标，至于短綫，已突破之26000就不宜有失。

国指昨收报10728点，升0.5%，已是第二个交易日企稳于密集阻力位约10650楼上，利好，预期可反覆挑战11400。

捕捉落后股而言，中资的基建股就值得留意。微观内地基建股A股3月以来进行调整，想也应该差不多，本周来讲，中交建A股（沪：601800）累升7.5%，昨收报16.98元人民币，是3月以来最佳的单周表现，市场重燃下半年内地基建投资增长带动的预期。因为根据公开信息，近期浙江、安徽、四川和甘肃等省份集中批复和开工一系列专案，其中，浙江在7月举行扩大有效投资重大项目集中开工仪式，开工667个重大专案，总投资额8,030亿元人民币，年度计划投资1,553亿元人民币；安徽省公布五年公路、水路、铁路交通及民航建设体系建设规划，总投资高达9,928亿元人民币。今周，中交建H股只上涨5%，昨收报10.52元，在国指已回升至年内高位情况下，中交建现价10.52元水平，与今年3月高位11.74元仍有一段小距离，守稳10元支持，附图所见，今周已突破下降轨，未来追落后的机会上升。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘