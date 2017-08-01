港报财经评论：蓝筹纷报佳绩，长和系惹憧憬--经济日报8月1日

蓝筹纷报佳绩 长和系惹憧憬/ 林瑞芬

腾讯续冲刺，助港股在7月最后交易日再探高。恒指昨收报27,323，升1.3%，7月累计升6.1%，已是连升7个月。

国家统计局公布，2017年7月中国制造业PMI指数为51.4%，略低于市场预期的51.5%，比6月小幅回落0.3个百分点，与上半年均值基本持平，制造业总体走势平稳。另外，7月内地非制造业商务活动指数为54.5，比6月回落0.4个百分点，但与上半年均值基本持平。此两组经济数据的反映，内地经济没有硬着陆的危机。

内地经济稳定之势未改，A股表现平静。上证昨收报3,273，升0.6%，而国指收报10,827，升0.7%。今日踏入8月新一个交易月份，技术上，恒指顺势向上探高之中，完成头肩底量度升幅约至27500的目标可能性依然在，此关口乃中期之阻力关键，破之，不排除大市慢牛势可能变快牛势，值得密切关注。国指而言，中期阻力区介乎10,800及11,400左右，目前在试攻阻力区途中，后市要确认升破11,400，才有较大步升的值博空间。所以，8月内，挑战10,800至11,400阻力区之能力如何，值得关注。之前，内险股确有领头羊作用，后市则要留意内银股能否有助力。此外，8月最左右国指的首当恒指服务公司可能公布变动改革国指成分股方案，加入民企及红筹股。大热腾讯已见股价抽升，可见市场正在偷步炒作。

当前，大市顺势探高，但花无百日红，美股与港股的波幅率均处于偏低水平，预示市场对后市预期乐观。若遇突发事件的话，低波幅率急剧抽高，也是可能发生的事情。两手准备，边摸石头边过河，后市若遇掉头回落，8月恒指首要关键是50天綫近26,000，而国指10,650左右的支持为关键。

8月内，蓝筹股的中期业绩是市场焦点。滙丰昨公布上半年列帐基准除税前利润102.43亿美元，胜预期，另再推20亿美元回购，午市应声急涨2.6%，收报78.45港元，短期上试80港元大关，中期挑战87港元。恒生银行中期净利息收益率较去年同期改善9个基点至1.94%，纯利增长22.9%，至98.38亿港元，该股昨收170港元，升1.25%。由此可见，银行股的净利息收益改善，相信中银香港于8月底公布的中期报也呈如此趋势，摩根士丹利上周估其中期营运溢利可望按年升25%以上，未来45日股价上升机会大，中期目标46港元，昨收38.45港元，升1.6%，短期阻力大关在40港元心理关口。

说到蓝筹的回购对股价的刺激预期，就要留意长实地产。长实系今周四公布业绩，也是焦点所在。据里昂发表的报告统计，今年上半年长实地产共斥资70亿港元回购1.27亿股，相当于今年初股份总数额3.3%；而在4至6月期间，回购占日均成交额约13%至29%，而买入价相对稳定。在4至6月间，股价由49港元升至62港元，回购带动股价在期内跑赢本港地产股约16至23个百分点，同时跑赢恒指10个百分点。里昂就认为，回购已令长实地产资产净值由每股92港元增至95港元，在8月3日公布业绩后，长实地产在法规上及财政上均有能力把回购规模翻一番，故将目标价由54.5港元上调至67港元，评级「跑赢大市」。

长实地产会否持久进行回购，仍视乎企业未来发展会否大量用钱。最近长实地产就与长江基建联合出资414亿港元，竞投德国能源管理服务商ista。据摩根士丹利发表报告，指相关项目已是长实地产自去年第四季以来，第四次非地产业务收购。摩根士丹利预期，长实地产将继续透过非地产业务交易，拓展其经常性收入，收购ista后，2018年可向长实地产贡献纯利17亿港元，料2018年除息税前溢利（EBIT）可增加16%，至120亿至140亿港元，较2016年水平高出60%。

长和股价昨升0.8%，收报102.9港元，集团旗下和记电讯终落实悉售旗下固网电讯业务，略为刺激股价。另据里昂最新发表报告指，上半年欧元及英镑滙率表现较去年同期为佳、环球贸易量亦好，加上意大利电讯业务Wind Tre的全年盈利贡献等，所以看好其中期业绩表现或较市场预计为佳。目前综合市场预期，长和上半年经常性溢利将按年上升2.4%至5.9%不等，而未扣除利息支出与其他融资成本及税项前盈利（EBIT）就按年上升4.9%至7.4%不等。

派息方面，长和的现金流及盈利稳健面均可支持提升派息比率，故里昂把其中期目标价由119港元上调至121港元。周綫图所见，长和目前正测试中期密集阻力103港元关键位，一旦确认突破，升势可加快，挑战110港元心理关口。（完）

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