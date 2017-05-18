港报财经评论：蓝筹股孖宝，中綫追落后--经济日报5月18日

蓝筹股孖宝，中綫追落后/ 林瑞芬

港股处于短期窄幅整固，恒指昨收报25293点，跌幅0.2%；国指收报10383点，跌幅0.5%，大市成交额缩减至近696亿元。

蓝筹股个别走，滙丰控股（00005）连升10日后，股价昨回吐0.4%。中保监规范人身险产品开发，中、港内银股短期升势受阻，中国太保（02601）、中国人寿（02628）、新华保险（01336）等跌幅介乎1.2%至2.2%不等。

不过，腾讯控股（00700）在季绩前靠稳，昨收报259.8元，逆市升0.4%。腾讯昨日在收市后公布的季绩，就不负众望。腾讯第一季度录得总收入495.5亿元人民币，同比增长55%；经营盈利192.7亿元人民币，同比增长44%；非通用会计准则公司权益持有人应占盈利为142.1亿元人民币，同比增长42%。当中，网路游戏收入增长34%至228.1亿元人民币，主要反映来自智慧手机游戏（如《王者荣耀》及《龙之谷》）及PC用户端游戏（如《英雄联盟》及《地下城与勇士》）收入的增长，这与市场预期相若。

港交所（00388）昨升0.5%，收报197.7元，而一些防守性较强的蓝筹股，如港铁（00066）升2.3%，收报49.1元；领展（00823）升1.6%，收报59.15元。恒指在相对高位略为整固，而蓝筹则呈现个别走势，整体的沽压暂不大。技术上，恒指短期如能守25000点，仍保持寸进升势，挑战25500点。

中国人民银行及香港金融管理局就「债券通」发联合公告，「北向通」先开，港交所股价醒晒，昨一度逆市升近1%，高见198.5元，收报197.7元。恒指已反覆冲高，港交所现价较2月高位204元为低、仍落后，若好友要持续托高大市，港交所应有较大动力，最少可回探204元。综合券商认为，中金公司指短期内在「债券通」下推出「北向通」的直接影响可能有限。债券通的具体落实，只是时间而已。港交所的长期发展前景，不容置疑，其作为中、港金融市场的桥梁，营运享有垄断优势，最为看好。据光大证券综合分析，港股通的管道拓宽、现货市场投资者结构的平稳改变（或向中国投资者平稳倾斜）、叠加两地投资风格的差异，将有望增强香港股本证券市场流动性、提振港股估值水平。互联互通或逐步延伸至ETF/债券、商品（前海大宗商品交易平台）、以及IPO（新股通）等，连接机制也有望不断完善。在管道等基础设施建设的日益完善、产品结构的不断丰富，如推黄金期货、人民币指数期货/期权的推出等）、以及互联互通的深化推进，有望成为港交所的长期主要驱动力。

另外，据摩根大通发表报告提出，年内A股大有机会获MSCI明晟纳入指数之列，料在中、港互联互通的情况下，港股的交投也会受到刺激。而长远而言，债券通下的交易，也是港交所盈利的新来源，中期目标价由196元上调至220元，估值建基于假设港股日均成交额可达916亿元左右，而市盈率（PE）水平约为38倍。

短期而言，港交所的表现则主要看成交额，要确认港交所真有动力抽升不难，睇成交，日均过850亿元，就有大动力追落后！

落后蓝筹股，另一只留意的是中移动（00941），其股价于今年3月高见91.15元，现价85.8元。周三已提出，年内国指检讨，很大机会把红筹纳入国指成分股，以中移动多年的营运纪录良好，以及流动量较广情况下，被纳入机会较大，一旦成事，追踪国指的投资组合必须相应增加持货。当然，这应是第三季至第四季的事，但有憧憬好过无憧憬。

近季而言，中移动的基本面当然说不上有很大的正面惊喜，但也算是平稳。中移动首季营运收入1,840亿元人民币，按年增长3.7%。其中，通信服务收入1,609亿元人民币，按年增长6.1%；纯利则按年增长3.7%至248亿元人民币。4G时代，集团的手机数据用量首季按年上升101%，正在逐步弥补传统话语通讯收入增速放缓的空间，以及缓减国内将全面取消长途费和漫游费的冲击。

技术上，中移动于80元水平有很大的支持力，近半年股价在80至90元上落争持为主，待调整至低于85元，约83至84元收集炒波幅为先，再博迟早被纳入国指冲破90元。

总括而言，在大市一日未掉头转淡下，资金换马炒作，落后蓝筹股或有一日抬头，港交所及中移动都是较为可靠之选。当然，落后的可以继续落后，但两股基本面靠稳，放中綫问题也是不大。（完）

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