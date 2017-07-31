港报财经评论：蓝筹股绩优，大市仍看涨--经济日报7月29日

蓝筹股绩优 大市仍看涨/ 林瑞芬

受累纳指周四回落，股王腾讯昨日受压，港股轻微回吐。恒指昨收报26,979点，跌151点或0.6%，国指收报10,756点，跌102点或0.9%，大市成交额缩减至789亿港元。

恒指在27,000左右心理关口又有一定反覆争持，踏入8月，国企指数改革版的可能落实，以及陆续有蓝筹股公布的业绩主导大市为主。A股方面，十九大召开之前，相信第三季内，无论经济及股市都以维稳为主。

友邦保险昨日公布截至今年5月底止六个月的中期业绩，按国际财务报告准则，期内税后营运溢利按年上升16%至22.62亿美元，每股营运盈利为18.87美仙；按实质滙率计，中期股息按年增长17%，至每股25.62港仙。按固定滙率计算，内涵价值营运溢利按年增长21%至34.56亿美元；内涵价值营运回报上升至17.1%。期内，按固定滙率计算，新业务价值按年增长42%，达17.53亿美元，创新高，据摩根大通、瑞银及德银均指出，友邦半年度业绩优于市场预期。

只是，正如笔者昨日文中指出，市场在友邦未发表业绩前已兴奋，股价预先抽高，昨日反而出现趁好消息获利回吐，收市报59.5港元，跌近2%。不过，此即市的回吐就不代表中期升浪已完结。友邦业绩面优于预期，中期股价而言，保守如德银睇62.9港元，但乐观的摩根大通就看74港元，中间派则参考瑞银目标65.2港元、高盛看64港元，可见中綫还有上升空间。参考技术分析走势，短期回吐，58港元短期密集支持位以至50天綫（现近56.7港元）的支持力应不俗，可候回吐收集，以55港元止蚀。

下周初，大市将以滙丰控股的中期业绩表现为焦点。对于滙丰即将公布业绩，投资者关注点一来是盈利的实际与市场预期落差，市场目前预计其截至6月底止半年列帐基准除税前利润介乎86.99亿美元至100.16亿美元，较2016年同期为97.14亿美元，介乎按年减少10.4%至增长3.1%。无疑实际数据若录得增长，乃优于市场预期表现。

二来，投资者更关心的是滙丰会否又进行回购，总计滙丰今年上半年合共斥资10亿美元进行回购，在资本更为充足下，市场对其下半年的回购金额预期乐观，保守如花旗及里昂就估计，滙丰回购金额可能为15亿美元，但也有乐观的摩根士丹利及瑞银分别估计达30亿美元及40亿美元。回购金额愈多，愈有利维稳滙丰股价。

回看大市，今年以来，恒指月月都录得累计升幅，1月升幅6.2%、2月升1.6%、3月升1.6%、4月升2.1%、5月升4.3%、6月升0.4%。7月将近完结，至今累计升幅达4.7%，下周一（31日）录得月计升幅应该无走鸡！虽然恒指连月上升，但市况并非强牛，没有以前鸡犬皆升的场面，科网电子股而言，自早前频发生沽空机构狙击后，更变成市场人士只集中资金在蓝筹股腾讯的局面。蓝筹主导为主，相关业绩面较为坚挺，年初升市以来，仍属健康。蓝筹业绩最新有金沙中国公布的营运数据优于预期，金沙综合第二季收入及EBITDA按年均上升23%；EBITDA利润率维持在32.7%；收入净额按年上升37.6%至3.3亿美元。每年7至8月份是澳门一年中游客人次最多的两个月份，将利好中场博彩。金沙作为行业的中场龙头经营者，将受益明显。加上，旗下新项目巴黎人的盈利贡献渐渐增多，利润率有空间改善，相信第三季金沙盈利面维持良好。技术上，若金沙守稳34元，上望挑战38元成功的话，探高42元可视为中期目标。

蓝筹盈利面稳健，只要外围市况不吹冷风，顺势按月綫图所示，恒指向上推进的话，完成头肩底量度升幅目标27,500左右暂为短期目标。后市抵27,500左右，能否突破，也是短期关注点，若能以逾千亿元成交确认突破，即突跛2007年以来十年的下降轨，这是大大的转折点，对打开后市进一步的上升空间大有启示。

走势上，恒指近月以来明显领先于国指，突破25,000中期密集阻力位后，升市步伐加快。

相反，周綫图所见，国指一小步一小步走，因为中期有两大阻力位，分别在10,800及11,400左右，后市要确认升破11,400点，才有较大步上升的值博空间！（完）

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