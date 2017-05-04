港报财经评论：蓝筹见荣辱，上冲力不足--经济日报5月4日

蓝筹见荣辱 上冲力不足/ 林瑞芬

借美股牛势再升，恒指虽然于近周冲破3月高位，但大多数蓝筹股，尤其是中资国企股未能同步抽高，除非5月份相关股份能跟随，不然，恒指大幅冲高之动力恐有限。

统计近周蓝筹股表现，友邦、腾讯、瑞声、港铁、百丽等同步跟随恒指冲上3月高位，十只手指数得晒；相反，为数不少的蓝筹未能同步抽高、显得落后，如港交所、滙丰、中移动等，A股正值吹监管风也拖着国企蓝筹股后腿，这无疑是关键。

除科技电子股份跟随美股热炒外，百丽股价突破又是涉及提出私有化特殊因素，市场走分化为主。由此，看不到股指具实在的向上急冲、大升的动力。除非5月此情况有所扭转，国指飞升，港交所确认收复50天綫（约195港元），不然，就近周的升势而言，非没有隐忧。

技术上，附图所见，恒指周二收报24,696点，沿着2月延伸的上升通道上探25,000点，但若要强势冲破25,000关，就要有特别利好国企蓝筹股的因素出现才可。经济面稳但略有放缓趋势，短期缺乏大突破点，难成为中资股的催化剂。

综观而言，中国首季经济开局良好，一季度经济企稳回升，主要得益于三方面：一、全球经济一体化，国内经济受益于欧美经济的复苏；二、受益于供给端PPI的改善，企业（特别是中上游）进行了一轮「主动补库存」；三、PPP（公私营合作）项目加快落地。惟随着房地产调控政策再度趋严，今年房地产销售可能同比逐步回落；加上货币偏紧，金融去杠杆等金融环境制约了经济回升的持续性。内地二、三季度的经济表现或不如首季亮丽。按最新公布的中国4月份官方制造业PMI和非制造业PMI虽仍企于荣枯分界綫之上，但却双双回落，扩张态势明显放缓。其中，4月份制造业PMI为51.2%，低于预期的51.7%，比3月份回落0.6个百分点，主要由于市场供需增速均放缓、高耗能行业景气度下降、国内外大宗商品价格波动，以及进出口扩张速度放缓，这可能预示经济回落，应警惕略为放缓风险。另外，据统计今年首季报资料显示，A股的盈利回升动力正在减慢。

兴业证券分析报告统计，全部A股、全部A股除金融股、全部A股除金融石油石化股，去年第四季单季度归母净利润同比增速分别为24.1%、68.3%、72.3%，而今年首季归母净利润同比增速分别为21.4%、55.0%、38.1%；去年第四季营收增速分别为17.5%、21.6%、22.3%，而今年首季营收增速分别为22.9%、27.9%、25.6%。若二季度中国经济表现按季放缓，二季度A股盈利的回升速度料再减慢，限制了A股的上升动力。

4月以来，金融监管风吹得烈，亦将成为常态化，盘算从经济面、盈利面及政策面上找突发性利好因素，似乎有点困难。所以，今年6月，摩根士丹利对A股是否被纳入新兴市场指数的决定，是后市的关键观察点，如果成事，或成为短期兴风作浪之引子。上证指数目前在监管风中筑调整平台，昨收报3,135点，微跌0.27%，如持续稳守3,050至3,100点，确认整固平台稳，后市大跌风险有限，不妨守候催化剂。

回看个股，以业绩为王，佳绩股股价表现较好。例如平保，股价上周高见44.7港元，几近追平3月高位，周二收报43.7港元，略回落，但表现仍较同类股以至国指为佳，深究是首季业绩理想成为催化剂。平保首季归母净利润为230.5亿元人民币，同比增长11.4%，对应每股盈利（EPS）1.29元；归属于母公司股东净资产4,114.8亿元，环比较年初增加7.3%，对应每股资产净值（BVPS）为22.5元。当中，首季的寿险新业务价值（NBV）为212.6亿元，同比增加60%，增长理想。在去年高基数的基础上，平保首季利润仍能保持双位数增长，反映公司的盈利能力强。未来陆金所的上市推进，续具有催化剂潜力。

多家大行调升平保目标价，瑞信调升目标价至59.1港元（原为58港元）、花旗调升目标价至60港元（原为58港元）、中金调升目标价至54港元（原为48港元）。技术上，平保后市只要确认有效突破44港元并守稳其上，反覆挑战高位是大概事，以40港元作止蚀参考位。（完）

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