港报财经评论：货币松转紧不易，港楼网股最高危--信报6月30日

货币松转紧不易，港楼网股最高危/ 习广思

环球主要央行先后表态计划扭转金融海啸后的超宽松货币政策，讲就易，但落实的风险不少，因为热炒的资产价格已远超历史水平，一旦回调，随时闯祸，本港的楼价及美国的科技股都是个中高危地。

金融市场开始迎接新年代，沽出超贵的科技股，买回与实体经济关系较密切的股份，包括银行保险股及资源类股份，恒指亦因而换了火车头，由腾讯（00700）换上大笨象滙控（00005），后者昨天升逾6%，拉动恒指升168点，占全日升幅281点的六成，相比之下，QQ只升0.4%，推高动恒指11点，「股王」之位怕要易主了。

除了因大气候转变，令大笨象表现好过QQ外， 基金一直重仓腾讯而持滙控不足，也触发了昨天大量的补仓活动。此外，隔晚美国银行普遍通过第二轮的压力测验，联储局批准可减持资本储备，各大银行即公布增加派息及回购的好消息，刺激银行股上扬，滙控亦因而受惠。

由货币政策转紧以至监管松绑，均有利银行板块，若各央行的收水政策可逐步落实，则资金由科技股转投其他板块的活动仍会持续一段时间。下半年要争取回报，再不能单靠QQ了。周三纳指100反弹了1.4%，看似不俗，但仍未补回周二的1.8%跌幅，6月9日以来，纳指的走势开始呈现一浪低于一浪的调整趋势，还是做好「换马」的准备。

与实体经济关系较密切的商品价格亦开始起动， 其中铁矿石价格升破50天线，期铜价格走势亦重新上路，就算是今年走势疲弱的油价也回升上45美元之上，昨天美市早段升了1%。

美英欧加央行高层先后预警加息或收紧货币政策，金融市场即时重新配置资产，环球债息普遍上扬，美国与其他央行的货币政策背驰程度大为收窄， 美元转弱，股市板块之间的相对表现亦受到牵动，资金买入银行股，金属价回升，铜、铝及钢等股份跑赢大市，港股昨天表现亦是如此。

央妈们口风转硬，但收紧货币政策的速度也要看实际的经济表现，未来左右货币政策的最重要经济数据会是物价走向。各央行等了良久，都未见实际通胀达2%的目标。今天美国将公布5月个人消费开支价格指数增长，市场预期升幅为1.4%，较2%的目标仍有一段的距离，若实际的数据比预期为高，则近期金融市场的趋势将持续，金融股与资源类股份会继续跑赢指数。

央妈等候多时，通胀仍是姗姗来迟。自金融海啸以来，美国的个人消费开支价格指数增速愈行愈慢， 形成一道下降轨，只有扭转跌势，所谓再通胀才能出现，否则还是处于「炒期望」阶段。央妈们虽然合奏《鹰之曲》，但实际还是要等数据确认。

执笔时，欧美两个数据均支持了央妈的收水计划。首先是德国的6月通胀初值升1.5%，较预期的1.3%为佳；其次是美国的首季度经济增长再向上修订至1.4%，该数字的初值只是0.7%增长，第二次向上修订为1.2%，昨天为第三度向上修订，主要受惠于个人消费及出口表现较之前为佳。（完）

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