港报财经评论：贪婪驱动，轮流炒作--信报7月20日

贪婪驱动，轮流炒作/ 陆文

港股寻顶走势不变，科网板块继续成为新一轮升市的领头羊。全球经济处于低通胀及低息环境，利好股市投资，由于美元持续疲弱寻底，资金纷纷「换马」流入新兴市场，港股在审慎观望的氛围下造好，并不亢奋的慢牛不会有大跌之虞，近期入市资金受贪婪推动，不断在个别板块寻找落后股炒作，这情况短期将持续，增加股市的波幅。

受惠美国科技股向好，人行昨天持续逆回购并放水1000亿元人民币，A股愈升愈有，带动港股的商品有色金属板块普遍上升，券商股炒上，恒指昨天收报26672点，升147点（0.56%）；国指则涨105点（0.98%），收报10860点，大市成交额达909亿元。

美股纳指再破顶，本港科网股成为资金追捧对象，腾讯（00700）逼近300元心理关口，收报298元，高收3.9%；有望染蓝的舜宇光学（02382）蓄势挑战红底股行列，收报99元，飙逾7%。追落后的信利（00732）劲升逾8%至2.92元，伟仕（00856）、通达集团（00698）及晨讯科技（02000）等手机相关股份升幅达3.7%至9.4%。半导体与软件股份方面，金蝶（00268）飙8.6%，金山软件（03888）升7.65%，网龙（00777）涨6.49%，中国擎天软件（01297）抽高5.53%，IGG（00799）及云游（00484）均高收逾5%，资金追货扩散至整个板块。

早前表现强势内险板块，平保（02318）急升后已企稳，中国太平（00966）昨收23.6元，劲升7%，表现最突出，反映轮流炒作强势板块中的落后个股。

沽空机构在过去5年狙击中资概念股命中率高达75%， 但葛咸城研究（Gotham City Research）早前唱淡瑞声（02018），认为其股价只值44元，但瑞声表现硬净，昨收116.8元，微升0.86%。另一只曾被烽火研究狙击的科通芯城（00400），出现绝地反弹，昨收报4.89元，飙33.24%，内地有报道指出，公司获多家银行支持，并受惠旗下硬蛋实验室日前公布的全新开放式人工智能平台，以其K-系统搭载最新微AI服务及全志科技的AI芯片，达致数据共享和交易，这平台会否成功要拭目以待。

另有报道指对冲基金伍德资本正沽空中国恒大（03333）， 指其过去数年大部分业绩质量存疑，但华置（00127）披露今年4月以来共斥81亿元购入恒大约5%股份，昨天恒大收报16元，不跌反升1.5%，沽空机构威力似在减退之余，承受的风险不轻。

市场近期出现多宗交易并购及私有化，为个股带来不少投机炒作意念，早前有中远海控（01919）全面收购东方海外（00316）涉及总金额近500亿元，冠君（02778）拟出售其朗豪坊商厦项目，和记电讯（00215）出售和记环球电讯再传新进展。新城发展（01030）获主席兼控股股东提出以每股3.3元私有化，溢价17.4%，刺激股价收报3.18元，升13%。还有百丽（01880）已通过私有化，目前资金成本低企，促成更多并购及私有化交易，特别是一些本港老牌家族上市公司。

资金持续玩轮动，中央严控资金走向海外，强调要对产业及经济发展有利才给予支持，涉及「一带一路」的投资面对风险较细，基建及相关板块成「换马」对象，有炒作催化剂，海螺水泥（00914）、华润水泥（01313）及中国建材（03323）分别有约3%升幅，钢材等板块亦持续有表现。中交建（01800）向母公司以合共逾57亿元人民币，出售29.99%振华重工股份， 包括A股及B股，刺激股价涨2.4%至10.92元；其他铁路基建股同获资金追捧，中铁建（01186）及中铁（00390）昨造好。（完）

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