港报财经评论：资金四散炒，懒理谁领跑--信报6月2日

资金四散炒 懒理谁领跑/ 习广思

人民币继续上扬，美债息偏弱，资金托高中资金融股及本港地产股，加上腾讯在20天线附近有所反弹，令恒指昨天升了148点，收报25,809点，成交有846亿港元。资金四散炒作，今年余下时间不会如头几个月般升幅集中在腾讯等数只大蓝筹，想争取回报，投资组合宜较多元化，走位要灵活，好难再靠一只QQ跑赢指数了。

老特税改方案仍然流于斋讲，投资者已不耐烦，看看美国的长短债息差不断收窄，便知债市没有老特政府咁乐观，除非未来两个月有突破性发展，否则美国的经济增长在老特治下与奥巴马年代相差无几，息差收窄，最大影响自然是银行的利息收益，银行股指数亦随息差不断下滑，由今年3月开始，银行股便一直跑输给标普500指数。

近日在一个银行业研究会上，美国大型银行巨头开始放风话次季的交易收益锐减。摩根大通首席财务官Marianne Lake指出，4月、5月交易收益比去年同期少15%，暂时看不到6月会有什么理由改变此趋势；她表示，客户对息口前景较审慎，加上波幅细，生意流量减低，交投淡静，市场没有太多的主题可炒卖。

另一大行美银的行政总裁Brian Moynihan亦预料，次季交易收益会减少10%至12%，除了炒业不振外，次季至今美国的银行贷款增长有3.5%，比首季的4.9%为慢。银行股次季成绩表都唔慌会「靓仔」。华尔街第一大行高盛从3月高位至今，股价已跌了超过17%，都是投资者早前太过高估咗老特所致。

相比之下，本港的滙控股价表现就好得多，不过，美国大型银行面对的困境，滙控同样要面对，可能因中国因素而令狮子银行股价企得较为硬净。

债息孳息曲线转平，长短息收窄，即系话市场唔觉得美国经济会好劲，咁联储局货币政策可能唔使落重药，呢种预期也开始影响近周环球股市的资金流向，今年一直乏人问津的电讯、公用、地产及房托板块开始追上来，它们都是低息环境的受惠者、港股市场周三公用股上升，昨天轮到本港房地产股发威。这几个板块没有科技板块那么有魅力、具有无限的想像空间，只是平平实实炒上落，息口预期降温，可配合炒一阵上去。

不过，老特若忽然发威，在未来两个月搞掂税改方案，则形势又会唔同晒，资金会转打进攻策略，买银行、物料股及中小型公司股份，当然，暂时资金倾向打守势波，买电讯、公用及房托等板块。

人民币昨天继续挟淡仓，本港人仔隔夜拆息曾升至42.815厘，淡友可说风声鹤唳。

股市上资金追入买外债多的股份如航空股及纸业股等，不过，这类短炒的主题须小心，人仔升破6.8水平后，能否出现一个中长期升势呢？今次中央挟淡仓，看来只是想扭转市场早前对人仔必跌穿「七算」的悲观预期，未必是要人民币滙价一条气咁上，在内地通胀仍偏低下，强滙价徒增通缩压力及削弱国产货品的出口竞争力，维持人仔稳定在某段水平窄幅上落，才应是中央的如意算盘，所以炒人民币概念股只是短线，人仔升唔到时，这些股份便会行人止步。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘