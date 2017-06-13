港报财经评论：资金换马急速，股市阴晴难测--信报6月13日

资金换马急速，股市阴晴难测/ 习广思

上周四是英国大选超级周，轮到今个星期是议息超级周，联储局加息已是相当肯定，市场还关注联储局关于「缩表」的新计划，在这个关键时间，碰巧出现美国科技股急跌，难免令人联想到两者是否有关。在当前资金流动快速转向的年代，不论资产「换马」抑或板块「换马」，都会令资产价格大幅波动。

台风未登陆，股票市场就已经先打大风，上证指数昨天录得逾一个月最大跌幅，恒指大挫322点，MSCI中国指数创下2017年来最大两天跌幅，因科技股急跌连带中资科网股都录得较大跌幅。

科技股暴泻原因之一是有大行发表报告认为，美国科技公司出现过度扩张情况，存在风险，新债王冈拉克就认为，美股上涨只是靠不够10只股份推动，美股已不便宜，建议减持美股指数基金，看好新兴市场ETF。他提到，美股基本因素改善要靠劳动力及生产力扩张，惟两者似乎没有很大改善。

高盛「女股神」科恩表示，美国企业盈利强劲，同时工资开始上涨，足以支撑经济持续扩张，惟监于华府政策等不确定性，美股下行风险「不对称地大」，尤其是现在资金蜂拥买入交易所买卖基金（ETF），令大型股水涨船高，若股市逆转，ETF承受的沽压，将加重跌市杀伤力。

美股升幅逾半靠10只股份推动，这当中可能存在的结构性问题，正正就是ETF普及化，资金流入ETF，基金就被动增持主要大市值股，而大市值股权重提高又触发指数基金追入，升市时造成向上的雪球效应；然而，若资金流走、大股市值下跌，一样有恶性循环的雪球效应，因此本周科技股表现要密切留意。

联储局议息会议是本周重点，接受彭博调查的43位经济学家认为，尽管通胀前景明显不及先前预期，联储局依然还会在内年加息两次，即本周三为期两天的会议结束时及9月份各加息一次，然后在第四季度开始缩减资产负债表；之前的预测是会在6月和12月各加息一次，这意味经济学家对于货币政策收紧的预期略为加强。

随着近期物价上升速度下滑，只有11%的受访者认为，通胀今年会连续3个月达到或超过联储局2%的目标，3月时这一比例达到42%，经济学家们同一时间估计通胀降温及联储局加快收紧货币，的确相当少见。

调查显示，市场对美国10年期债息年底预测的中位数进一步降至2.7厘的今年新低，相信与美国政局及联储局「缩表」速度或减慢的预期有关。

日前提到美国10年期债券投机仓位由净空仓变净长仓，在第二季非常明显，美债息由2.62厘高位插水式跌至2.2厘以下，炒过美债期货都知道，这涉及的期货盈亏金额非常庞大，沽了期货的要急平仓，一挟再挟之下，部分睇淡仓位亦要转軚变睇好美债。

高盛认为，除非比联储局决议早数小时公布的CPI数据极差，否则几乎肯定今次会议后加息，并指联储局关注的就业和通胀这两大目标，在3月会议之后，二者传递出的分歧愈来愈大，导致联储局在进一步收紧政策问题上面临更大的困难。

监于美国通胀数据不振，高盛认为，联储局的政策展望没有大幅调整的必要。在对未来政策的预期上，高盛预计，联储局可能会在9月启动「缩表」进程，并于12月再度加息。

市场如何演释联储局议息声明，应该有一套方法，但在议息前出现资金大规模撤离科技股，难免令人把两者连上关系。其实，上周的市场变化也不算意料之外，加息利好金融股，而科技股估值又已升至天高，资金在板块中轮动也很合理，只是现在资金动一动，股价变化就会被放大，股场中人宜扣好安全带。（完）

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