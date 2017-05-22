港报财经评论：资金谋换马，内房成新宠--经济日报5月20日

资金谋换马 内房成新宠/ 林瑞芬

恒指昨收报25,174点，微升0.15%；国指收报10,267点，微跌0.04%，大市成交额701.2亿港元。继美股周三插水后，新兴市场就爆出黑天鹅事件，又是政治危机引发股市及货币急插，外围金融市场不太平，港股有腾讯撑住，暂时撑到，却辛苦！

瑞声科技周四中途停牌，市场引发部分个股的斩仓潮启示，没有实力的持货者可能已中招。科通芯城虽然即时作出回购，以及公布首季佳绩，但短期都未见可挽股价，昨日一度挫7.6%，而最终平收，报10港元，仍然反覆，可见手机升级设备股份以及科网股因为瑞声科技被沽空机构狙击已激起千层浪之势头凶险，食完惊风散，将有一阵子头晕晕，艰苦筑底，短期不容易扭跌转升。

焦点顿失，资金或要搵目标换马，昨日所见，内房股似乎就是新宠。中国恒大、碧桂园、中国海外宏洋、融创中国等涨幅介乎5.7%至9%不等，而龙头中国海外及华润置地则分别涨1.4%及1.2%。

国家统计局最新公布的70个大中城市房价季调后月环比资料显示，4月份平均房价涨幅与3月份持平，而季调后一綫城市房价在连续两年多上涨后首次环比下跌，而二、三、四綫房价涨幅依然强劲，4月份二、三、四綫城市房价季调后环比平均涨幅分别为0.4%、0.7%、0.6%，而3月份涨幅为0.4%、0.6%、0.7%。由此启示去年始的房控政策初步收效，在本季预期内地经济增长表现将不及首季情况下，阿爷可能选择暂缓房控政策。

此外，在房策有保有压之下，非一刀切，房价按区域分化走，三、四綫城市房价续升有助去库存。前4月内地房地产投资累计增长9.3%，增幅相比前3月再度扩大0.2个百分点，逐步趋稳。房地产发展商正逐步适应房调下的经营环境，由此，内房股的低估值面暂让投资者安心避险。如华润置地，按《经济通》综合市场预测，现价预测息率为3.85厘，PE约8倍；中国海外现价预测息率为3.6厘，但预测PE仅6倍左右。昨日股价急升的恒大估值已不便宜，据《经济通》综合预测，现价预测息率4.8厘，PE约21倍，但公司正筹备返回A股上市，动作多多，股价跑赢同类股份，就不能一概而论。

总括而言，内房股的低估值有一定安全垫作用，但同时要考量内地正值金融去杠杆阶段，借贷楼房投资约束，中期股价走势仍然不容易出现一浪低于一浪，短綫纵有幸成为资金避难所，相信趋势也只是顺势炒上落为主。附图所示，华润置地现况主要在20至23港元上落，低买高沽，短炒宜执生！

回说大市，新兴市场巴西股市大插水，港股昨日算是出奇的冷静。恒指仍然强守于25,000楼上，昨收报25,174，升38点。腾讯独领风骚，控制着恒指的起跌节奏，昨日继续被追货，收报268.4港元，升1.9%，成交额78.7亿港元。腾讯独强，淡友难以大力进攻恒生指数，可在大部分弱势个股中多质几手。事实上，已出手，如新奥能源、华润燃气及中国燃气周初就扑通一声跳水急插，跌幅逾1成都有，借的消息是传国家发改委将于今年第三季削减下游天然气分销商投资回报（ROA）准许设限，可能将ROA进一步下调。燃气投资回报限制政策，无疑会即时减弱收入，但压低成本促进需求，也是有相互推动作用，最终对相关燃气股的影响，就不一定为最悲观假设。目前来讲，忧心政策出台，对情绪的影响就大于实质性影响。

收市后，恒生指数公司公布没有变动国指及恒指成分股，不过，公司就决定把红筹股及民营企业加入恒生中国企业指数，同时将根据公司的业务覆盖范围以界定民营企业。恒生指数公司现正研究其他关于实施方式的详情，包括：加入红筹股及民营企业的合适数目；挑选红筹股及民营企业的合适准则；以及如何实施变动以减低可能对市场的潜在影响，详情将预算在8月公布。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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