港报财经评论：超级周四无惊吓，蓝筹股再担大旗--信报6月9日

超级周四无惊吓，蓝筹股再担大/ 习广思

近两日一线蓝筹唞气，由二线蓝筹顶上，例如停牌后复出的瑞声科技（02018）。昨天是「超级星期四」，恒指仍升88点， 担大旗的是吉利汽车（00175），与瑞声科技向恒指贡献了27点，平保（02318）与银娱（00027）也合共贡献了27点。上述4只股份占恒指升幅超过一半，没有大蓝筹坐镇，恒指升势始终是趷下趷下。英国国会大选今早会有结果，如无意外的话，大蓝筹应可重拾领军大旗。

A股继续造好，沪深300指数周三破顶后，昨天再升0.77%，5月内地进出口数据胜预期，以美元计出口升8.7% ，进口更升了14.8%。以出口增长率的3个月移动平均数计，自去年初见底后持续攀升。过往数据显示，每逢中国出口进入上升周期，经济及股市都是较乐观的时期，近者如2014年至2015年初、2009至2010年；远者如2003年至2007年、1999年至2001年。中国出口增长快，反映世界经济处于上升周期时，股市投资唔慌会差。

「超级星期四」首宗大事是联邦调查局（FBI）前局长科米出席国会听证会，讲总统特朗普如何干预调查。科米的书面供词已率先披露他与老特会面时的对话，内容与媒体之前报导的差不多。例如在一次两人单独饭局期间，老特以一贯老细口吻问科米想不想延续任期？会否对总统効忠？当然，前提是希望他设法终止对前国家安全顾问弗林的通俄调查。简言之，老特问科米想不想继续捞，系唔系自己友先？若是，则搵个方法终止调查。如果咁都唔算妨碍司法独立，则美国民主法治可掉落海矣。不过，金融市场睇完份供词，无乜反应，可能大家都预咗在共和党全力护航下，老特应该能逢凶化吉。惟老特就算过到此关，他的政治本钱又少了一截。

另一件大事是欧央行议息结果，该行的议息声明抽起了有需要时会减息的字眼，仍保留有需要时会扩大量宽的言词。市场初步反应是欧罗回落、美元上扬。

「超级星期四」三件大事已发生了两件，市场不为所动，相信过埋英国国会大选后，投资者又来炒过。市场情绪与信心颇强，大家都抱着市不动，不离场的心态。

国泰航空（00293）股价昨天急涨6.2%，公司进行第二阶段裁员，涉及400人，连同上月的200人， 总数为600人。对一间拥有3万几名员工的大集团来说，能节省的成本有限，相信要再推出「瘦身」行动，才能支持股价续升，包括重组航线、减省机组人员开支等。

美国航空业早几年经过大规模重组，近年进入收成期，国泰若能认真「瘦身」，应该还有机会翻身。周一国际航空运输协会（IATA）发表今年行业经营预测，估计全年航空业盈利314亿美元，但一半落咗北美航空公司口袋，欧洲及亚洲的航空公司盈利料均为74亿美元。美国航空股年初以来表现可谓一枝独秀，标普航空股指数升了六成，亚洲区的国泰、国航（00753）及新加坡航空表现均远远落后。

新加坡航空公司受政策保护，可说唔忧做，惟随着天空开放，更多廉价航空公司加入竞争，行业变成以量取胜，需薄利多销。IATA数据显示，环球航空业每客利润持续下降，2015年为10.08美元，2016年跌至9.13美元，今年预测为7.69美元，唯一生存之道就是控制成本，所以点解飞机餐愈来愈难食，都有其道理。

国泰要生存，点止要减600员工咁简单，这间英治殖民地年代成长的公司，一直有政策扶助，好景时人工年年加，加唔够就在圣诞节前罢工，资深机师人工贵到出晒名。在今时今日廉航年代，国泰现有成本结构自然不合格，须用尽一切方法提高生产力，才可立足于今日的航空业。国泰股价或尚有上升空间，惟要有突破发展，单裁员600人是远未足够的。 （完）

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