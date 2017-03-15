港报财经评论：超级周小心晕船浪--经济日报3月15日

超级周小心晕船浪/ 林瑞芬

本周外围政经多事，将影响环球金融市场，在「超级周」之下，周一港股抢升，甚么葫芦卖甚么药，相信周末自有分晓。技术上，恒指要突破24200阻力方言摆脱反覆整固之势，不然，慎防时升时跌晕船浪！

恒指昨收报23827点，微跌0.01%；国指收报10315点，升幅0.55%，大市成交额缩减至720亿元。

大市升幅收窄，个股你追我赶，昨日电子商贸及互联网服务公司——科通芯城（00400）抽升6.4%至11.66元。该股自去年9月以每股12.5元配股后，股价就走低差不多6个月，接货者现价仍然损手。

内地对光通讯需求的急速增长，有利公司定单，但近半年内股价未见有提振，阴阳怪气，本月21日将派发成绩表，投资者要落足眼力研究一下，短期向上12至13元为重蟹货区，恐怕不易突围。

个别科网股续有升势，内房股也是，昨日中国海外宏洋（00081）回4.1%，但深圳控股（00604）却升2.6%。最新按国家统计局公布，1至2月全国房地产开发投资同比名义增长8.9%，增速比去年全年提高2个百分点，显示去年虽出招调控，但力度未算猛，房地产投资未因此而大退潮，这有利维稳整体经济。瑞信就预期将于未来半个月公布去年业绩的内房股，业绩不会太差，对今年展望正面的话，有望推动未来数周内房股股价续造好。捕捉落后的可考虑禹洲地产（01628）、瑞安房地产（00272）、合景泰富（01813）、中国海外（00688）、远洋集团（03377）及华润置地（01109）。笔者就认为内房业仍处巩固期，取龙头较为稳妥。

舜宇光学（02382）最新公布2016年度业绩，收入146.12亿元（人民币．下同），按年增加36.6%；毛利26.8亿元，按年增加52%；期内录得纯利增长66.8%至12.71亿元；每股盈利117.6分；末期息29分。虽知舜宇光学股价近几个月「好升得」，但佳绩面为市场预期之内，昨日股价就呈好消息回吐之现象，跌幅4%，收报55.1港元。

舜宇光学手机镜头去年出货量增长达26%，管理层于业绩电话会议上预期今年出货量增长介乎30%至35%；车载镜头去年出货量增长37%，料今年出货量增长约35%。公司管理层并预测，今年手机摄像模组出货量增长介乎15%至20%之间。集团管理层还指出，今年产能料增长30%，随着毛利率较高的双镜头渗透率上升，以及优化供应链管理，料今年整体毛利率有所改善。有此展望，判断股价之短期回吐或只是整固而已，中期升浪未言断。

瑞银认为，舜宇光学去年下半年毛利率为19.4%，较去年上半年的16.7%有所上升，值得鼓舞，中期目标价61.5港元。摩根大通给予舜宇光学中期目标价为65港元；野村证券上望62港元、瑞信看65.9港元；麦格理更乐观，给予中期目标价80港元。

技术上，舜宇光学回吐若守得稳50天綫（支持位近46.6港元），还有望反覆探高。

业绩定中期股份趋势，笔者近月推介的中国联塑（02128）确没有令人失望，上周已突破5.85港元阻力，昨收报6.44港元，中期挑战2015年收市高位7.42港元的看法不变。

本周初高盛证券提出，上市公司的业绩或有惊喜的，可留意邮储银行（01658）、中国平安（02318）、农业银行（01288）、华润医药（03320）、申洲国际（02313）、龙源电力（00916）、上海实业（00363）及华润燃气（01193）等。当中，笔者早前都提及过平保及华润医药，后者盈利稳，前者则预计在内地有可持续发展的空间大，确是值得留意。

中国今年首两个月经济面理想，1至2月工业用电量同比增速由负转正；1至2月份，民间固定资产投资24,977亿元，同比名义增长6.7%，比去年全年加快3.5个百分点，为去年3月份以来的最快增速。此外，1至2月份规模以上工业增加值同比增长6.3%，服务业生产指数增长8.2%，都是在加快的，就业和物价总体上是比较稳定的，1至2月份平均CPI是1.7%，扣除能源和食品价格的核心CPI是2%，相对来讲涨幅是比较温和的。

就业又有新的增加，根据人社部的资料，今年1至2月份城镇新增就业188万人，同比多增16万人等。难怪早前总理李克强表示对今年中国经济增长有信心。只是未来环球经贸因素变化复杂，首季经济维稳，第二季末始则或有压力。

两会已到尾声，逢会必跌，按上证指数走势图显示，上周以来上证确有所回，但压力就很有限。上证3200支持不俗，两会后或有一番新气象，如能突破3260点，应可挑战3300，昨收报3239点。（完）

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