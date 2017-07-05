港报财经评论：路遥知马力，回调莫忧心--经济日报7月5日

路遥知马力 回调莫忧心/ 林瑞芬

恒指昨收报25,389点，跌幅395点或1.5%；国指昨收报10,305点，跌幅106点或1.02%，大市成交额增至988.7亿港元。港股季初有所回调，信心暂不宜尽失，仍审慎乐观。

港股维稳市况之后，终见真章！好消息在6月已相继兑现，理论上，港股来个小调整好合理。技术上，结果是不进则退。大市昨日被纳指跌穿50天綫，股王腾讯急挫4.1%所拖累。

上周笔者都提出过，对纳指的回落要有戒心，附图所示，纳指周初就跌穿50天綫，回吐压力防加深。因为内地《人民网》批评王牌手机游戏《王者荣耀》释放负能量，又认为应是时候加强手游的监管，腾讯就遭遇近数个月以来淡友最强冲击，即插至接近50天綫266港元水平，昨日最低见266.4港元，收报269.2港元。手游收入预期增长，乃近年腾讯股价连番攀升的重要推手，阿爷若执意监管手游，对腾讯短期所构成的沽售压力可以理解。惟集团只要肯配合阿爷，相信沽压最终会过去。

事实上，腾讯于昨日即公布为防止未成年人沉迷游戏，于昨日以《王者荣耀》为试点，限制未成年人每天登录时间，小学生限玩一小时，并指游戏将陆续增加未成年消费限额功能，限制未成年人非理性消费。腾讯始终为科网龙头，其他业务也有一定实力。

技术上，以去年12月低位179.6港元起点升至6月高见288.4港元，腾讯暂筑顶的一波上升浪计，0.382倍的调整约为246.5港元，面前回吐浪，50天綫266港元及246.5港元两大关键参考位如此定，若失守266港元，或下调至246.5港元。

腾讯遇挫而回，股王抖抖，看大市都有压力，但港股蓝筹也可能随着美股一样分化走，将有助减低恒指沽压。先讲美股近月分化形势，纳指被高盛唱淡后走软，但金融股造好，道指周一仍在试高位。从这个形势启示，港股蓝筹滙丰暂时的沽售压力不大，昨日滙丰一度再创两年新高，收市跌0.3%，报73.3港元，跌幅小于恒指，有望成为后市定海神针。港股季初有所回调，信心暂不宜尽失，展望下半年，在内地和本港两地联系不断深化，由股市到债市，将推动资金持续流入本港，续对港股起支持作用，审慎乐观，估计仍会见高位。

港股短期回吐，初步两级支持参考，一是50天綫（现处于近25,394），一是跌穿三角形的下跌目标约25,000，论关键性为后者，因这也是近十年主要阻力位，今年5月才升穿顿变成关键支持。相反，季初调整过后，假设美股没有大幅下调，只是小调，恒指阻力26,200左右最终有望突破而上，续向27,500左右中期目标进发。现在调整，有助港股走更远路！

国指方面，关键的密集阻力位约在10,650，升穿好世界，但昨日回吐势加速，短期难望穿越。不过，后市只要A股回吐有序，国指守稳10,000楼上也无大碍。因为第二季内地经济放缓的压力较市场所预期为低，经济展望有上调的催化剂，二来，更为实际看中资蓝筹股将派发的业绩表。

招银国际认为，中国经济于2016年上半年陷入周期性低潮，但今年上半年增速回升，企业盈利受经济增速影响，尤其是敏感度较高的周期性行业，相关企业盈利将有较佳表现。事实上，去年7至8月便有不少中资股就上半年业绩发盈警，预告盈利倒退甚至亏损。

既然今年上半年经济增速回升，多个周期性行业之盈利同比料显着改善。加上，今年第二季的经济放缓压力没有预期般大，企业利润不会大幅走样，中期业绩报或有惊喜，不排除部分企业于7月内先行发表盈利预喜。招银国际就预期中国人寿、中石油、中联重科、江西铜业等均有可能公布中期盈喜。

回看A股，第二季度有较佳表现的上证50指数，踏入季初连续两个交易日下跌，昨跌0.9%，收报2,511点，似正在进行调整，不过预期幅度有限，2,450应有支持力，调整为走更远路。

有研究显示，2017年上半年现金分红实施完毕的公司共有1,758家，分红总额为4,123亿元人民币。7月上旬将进行股权登记的公司共156家，现金分红总额达1,300亿元人民币，其中，分红金额超过30亿元人民币的有7家公司，且中国神华、交通银行、格力电器的每股派息占当前股价比例超过3%，属于大比例现金分红公司。预计将有30%左右的现金分红回流到市场，也就是说，7月上旬即将进行股权登记的现金分红中将有390亿元人民币资金回流市场，向股市补充一定的流动性，虽是杯水车薪，有好过无。二来，与看好国指理由一样，当内地经济二季度放缓的压力较预期为小之下，企业利润面相对也较预期为佳。（完）

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