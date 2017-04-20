港报财经评论：逆市奇葩的两大共通点--经济日报4月20日

逆市奇葩的两大共通点/ 林瑞芬

恒指已随国指失守50天綫，4月调整月更为明确，目前主要判视回调的深度，汰弱留强，前景明朗的股份，回调幅度料有数得计。

港股经首季攀升之后，4月调整月或是市场人士月初预算之中。惟不明朗因素一个接一个，恐怕是市场人士难以一一预计，朝鲜半岛风云未平，就来个英国大选提前，还有之后的法国大选，担心极右翼势力国民阵綫上台。近日内地股市跌势加快，也拖累到港股，内忧外患，正值风雨飘摇之时。

一、盈利前景较明朗

观乎昨日蓝筹股跌势平均，复活节过后，濠赌股藉口回吐压力稍深，银河娱乐（00027）跌幅2.4%，金沙中国（01928）跌幅2.5%，但也有个别逆市攀升的股份，如吉利汽车（00175）、瑞声科技（02018）及腾讯控股（00700），反映市场人心虽弱，但非全无理性地抛售。相关股份的盈利前景毕竟相对较为明朗，受考验的压力较大市为小。

据大和最新发表的报告引述吉利管理层指出，基于吉利资产负债表强劲，暂毋须融资用于新增产能。另外，因吉利与富豪（Volvo）共享CMA平台，预期经营成本下降，新品牌「LYNK & CO」的推出有望提升利润。大和因此而上调吉利2018、2019年每股盈利预测7%至19%，估计2017、2018及2019年度每股盈利分别为0.965、1.30及1.72元人民币，中期目标价13元，昨收报11.28元。

此外，市传新手机将于今年第三季推出，瑞声股价应声上扬，急升半成，冲破100元大关。

二、大行调升目标价

腾讯刚于周初被摩根士丹利上调目标价6%至270元，主要是特别看好其手游业务的表现，料旗舰游戏《王者荣耀》将拉动收入增长。美银美林亦把腾讯中期目标价由259元调升至267元。附图所见，腾讯现价仍坚守于50天綫之上，走势确是强于大市。

国企方面，国企指数虽跌，但昨日中兴通讯（00763）却逆市攀升4.6%，收报14.2元。中兴刚公布今年首季度业绩，实现营业收入257.5亿元人民币，按年增长17.8%，净利润12.1亿元人民币，增长27.8%；这主要是因为运营商网络及消费者业务营业收入增长所致，也反映公司最坏情况已经过去！

当然，后市外围因素复杂多变，大市捱沽，投资者心里也要有底、有准备。这一来，应好好预算后市的回吐幅度可能水平。若以黄金比率预测回吐幅度的话，以下供参详。恒指昨收报23825点，跌幅0.4%。技术上，以去年底低位21488起，升至今年3月高位24656触顶而回，此段升浪累计升幅为3,168点，回吐为升幅0.382倍的话，约至23446；若回吐为升幅0.5倍的话，约至23072；若回吐为升幅0.618倍的话，约至22700。附图所示，恒指若回吐至0.382倍左右，即接近3月低位支持水平，此乃目前失守50天綫之后的关键支持参考水平。升浪回调的深浅，预示好友的支持力，后市反覆回吐至23446以至23000也是比较合理，相反，若失守22700，逼近250天綫，则破坏了此段首季的升浪，就要审慎重新检视未来走势。笔者认为，短期恒指最少考验23500左右。

国指昨收报9983点，跌幅0.6%。技术上，国指率先失守50天綫，昨日跌破10000心理关口，以至考验去年第四季密集支持位近9860点。若按黄金比率估算，以国指去年底低位9117起，升至今年3月高位10698触顶而回，此段升浪累计升幅为1,581点，若回吐为升幅0.382倍的话，约至10094；若回吐为升幅0.5倍的话，约至9907；若回吐为升幅0.618倍的话，约至9720。附图所示，若国指回吐至近9700点，乃调整浪最大的容忍极限。一旦失守之，将破坏今年首季的升浪，未来延伸升浪将有困难。

上证指数昨挫0.8%，收报3170点，技术上，失守3200，进一步下探3100左右。周三文中已详述，内地近月监管加强，贯彻金融去杠杆目标、持续推进金融反腐。按中国银监会网站周三发布的新闻稿称，已下发「关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知」，要求各银监局要加大信用风险现场检查力度，核实资产品质，严肃查处不如实反映不良资产的行为；对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。这都影响到短期市场流动性，权重股银行业受监管压力趋严压力，股价首当其冲，利淡股市。

短期A股虽受压，预计大跌空间仍小，始终A股是在低水平，该跌的已跌完，有限度回吐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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