港报财经评论：通俄门纵手尾长，新兴市可再旺场--信报5月24日

通俄门纵手尾长 新兴市可再旺场/ 习广思

英国曼彻斯特恐袭事件未有令环球金融市场大跌，首相文翠珊领导的执政保守党和在野工党都宣布暂停下月大选的竞选活动。目前最大的政治风险还在美国，民主党议员及美国媒体陆续爆出「通俄门」内情，旨在进一步拖低总统特朗普的民望，即使弹劾不成，也难以连任5年。

特朗普这边厢出访中东，另一边厢《华盛顿邮报》爆料称，特朗普曾经要求国家情报总监科茨（Dan Coats）及国家安全局局长罗杰斯（Michael Rogers）公开否认存在任何证据，证明其竞选团队于去年总统大选期间与俄罗斯勾结。该报道引述消息人士称，两人都对特朗普作为总统有如此要求感到不安，并已拒绝遵守。据不愿透露姓名的白宫官员表示，白宫不会确认或否认由匿名人士泄露的消息。

目前对特朗普政府构成最大威胁的是美国国内情报部门，特朗普在白宫一切举动都在情报机关掌控之中，稍有不利消息，很快就会被媒体报道出来。美国前国家情报总监克拉珀（James Clapper）早前公开炮轰特朗普，形容他开除联邦调查局（FBI）前局长科米，等同直接攻击美国民主制度。克拉珀认为，美国自建国以来确立的三权分立、互相制衡制度，正被特朗普运用总统权力蚕食；又指特朗普从内部攻击美国民主制度，俄罗斯就在外部尝试干预美国选举。

特朗普开除科米后，遭民主共和两党议员齐声谴责，不满他与白宫对事件的解释。一名民主党议员引述国防部调查结果指出，前白宫国家安全顾问弗林（Michael Flynn）可能曾在忠诚审查申请中撒谎称，前年在俄罗斯电视台的付费演讲是由美国公司出资的；但文件显示有关款项来自俄罗斯国营电视台。

据参议院情报委员会主席伯尔（Richard Burr）和该委员会首席民主党参议员华纳（Mark Warner）称，弗林已拒绝接受该委员会面谈，也不愿出示该委员会传讯中要求的资料。该委员会正就俄罗斯干预去年美国总统大选进行一系列调查，弗林曾一度表示愿意向国会作证，以换取自己免受起诉，惟一众议员未予承诺。议员们对特朗普的丑闻步步进逼，盖过有关美国税改、特朗普中东之行的消息，反映当地政界、传媒界与特朗普关系恶劣到何等地步。

美国司法部上周紧急任命联邦调查局前局长米勒（Robert Mueller）为特别检察官，调查特朗普竞选团队牵涉的「通俄门」事件。米勒曾担任联邦调查局局长达12年之久，是一个民主党和共和党都服气的人物。不过，要成功弹劾总统并不容易，在美国历史上只有两名总统卷入弹劾程序，一是1868年的詹森，二是1998年的克林顿，结果两人都安全过关。至于牵涉「水门事件」的尼克逊，则在弹劾前自动辞职。

迄今为止，未有一位美国总统被弹劾下台，民主党及精英阶层千方百计想把特朗普赶出白宫，看来必须拿出他通俄的有力证据。若弹劾不成，民主党很可能把目标放在下次总统选举。有经济学家估计特朗普很难取得连任。

高盛刚刚下调了贸易加权的美滙指数预期，惟特朗普「通俄门」事件向美元引入了额外的下行风险，政治不确定时期可能延长，影响财政刺激等政策的前景，使投资者的避险情绪升温。不过，高盛提醒投资者要在更广阔的背景下看待市场和进行交易，事关早在特朗普执政之前，美元就开始加速上涨；同时，很多高收益新兴市场货币的宏观基本面持续强势，只是短暂受到避险情绪影响。一旦事件逐渐消化，尤其风险情绪稳定后，全球经济环境仍有利于风险交易，新兴市场高收益货币将重返近几周高位。

新兴市场货币及股市自年初以来屡创高位，上周下挫后迅速企稳，看来市场对新兴市场的风险交易偏好未有逆转，港股后市一向跟足新兴市场，后市还看美国政局变化。（完）

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