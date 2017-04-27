港报财经评论：金山现拐点，中期看25元--经济日报4月27日

金山现拐点 中期看25元/ 林瑞芬

纳指周二首企收6,000点楼上，而上证昨只微弹0.2%，这限制了港股的反弹空间。

恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。

港股未能开足摩打跟欧、美股市强势冲高，后市关键仍在中资股的动力身上。国指本月初率先失守50天綫进行整固，昨日，国指试图收复50天綫10,310，最高见10,362，但未能高企其上，要在后市确认企稳10,300楼上两至三个交易日。至于大市，昨日续反弹，成交额786亿港元，推动的资金有限。另外，就是观察最能反映市场买卖信心的港交所，昨日最高见195港元，收报193.7港元，仍未能收复50天綫195港元左右水平。前日剖析港股是否已摆脱调整浪，强势回升，看三点：一是国指及港交所宜先收复50天綫、以及大市配合大成交回升，昨日只有国指做到，而后两者有待确认。对大市短期的上升空间预算，仍然审慎为上！恒指当前的关键阻力在中期密集阻力位近25,000，除非北水显着流入港股制造大动力，不然，以600亿至700亿港元日均低成交，意图进行爆破阻力的能力恐有限。

美股纳指周二首度收于6,000点楼上，本应对本港的科技股有所刺激，但近月来讲，科网股龙头腾讯股价好硬净，早前逆市攀升，昨日所见，腾讯股价受刺激有限。金山软件周一急升之后，周二及周三则处于盘整状态，昨日金山最高见22.4港元之后，未能高企，收报21.75港元，全日跌0.5%。3月下旬，金山股价自18港元左右起步，笔者已建议介入，股价目标在不断上移，突破20元挑战23港元，以昨日收市价21.75港元计，又进一步逼近预期目标，后市上望可更进一步挑战25港元，不妨再坐一会。

金山于2016年录得净亏损，这主要由于迅雷及世纪互联投资市值之出现持久下跌低于成本，导致投资帐面值减值计提拨备，惟该影响不具有持续性。金山今年度盈利面好转，扭亏为盈的趋势，则愈来愈明确。一来，是游戏业务的收入增长。据早前招商证券估计，今年上半年金山人气手游《剑侠情缘1》的表现应能保持稳固，而预计下半年《剑网3》可能会带来惊喜，从而驱动其2017年网游收入有机会同比增长超过40%。

事实上，金山的西山居（金山游戏子公司）刚获腾讯入股9.9%。交易完成后，金山于西山居的权益虽然会由71.99%减少至67.65%，但仍是大股东。中金公司估算，由于金山仍对西山居有控制权，所以不会对损益表有大影响；但会对金山的股东权益有4亿元人民币的提升。相信是项交易，未来将达致双赢局面。金山能利用腾讯庞大的用户群发展手游业务，日后为腾讯代理和推广西山居未来的游戏提供了更大诱因，同时，腾讯能加强其游戏IP行业领先的发行商和研发商更紧密合作。金山与腾讯将订立业务合作协定，根据协定，若西山居集团决定不自行发行和运营自有新游戏，则腾讯集团对于该等自有新游戏的简体中文版在中国大陆地区的发行和运营享有独家优先合作权。

除了手游业务之外，金山的云服务收入也是未来增长的亮点。据招商证券估算，由于游戏和视频云的强劲需求，以及向医疗和政务云市场的快速渗透，公司云服务将维持强劲增长，2017及2018年预计同比增长147%及93%。

其次，国产化办公软体WPS凭藉其高品质的用户基础和相对较低的变现水平，有望成为公司下一座金矿，并且WPS准备分拆，计划在中国国内交易所上市。收入前景需要较为审慎评估的业务，则要数公司持有的手机APP开发商猎豹移动，猎豹移动正从工具类应用策略转向内容型应用策略，需要于今年内投入资本，虽有潜力但仍有开支。公司正在考虑在投票权代理完成之后，不再并表猎豹移动。

以最新市场券商预测，招商证券预计金山今年度将录得每股盈利1.39元人民币，中期目标价27.8港元；中金公司估金山每股盈利为1.34元人民币，目标价29港元；交银国际估其每股盈利为1.12元人民币，目标价24.4港元。大多券商目标价都超越金山现价。

配合走势图分析，金山已突破中期头肩底，后市若守稳18.6港元支持，反覆向量度升幅目标至少25港元水平推进，后市可设定止赚位于20港元，逢低收集。（完）

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