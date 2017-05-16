港报财经评论：金融数据虽靓，内银大升有限--经济日报5月16日

金融数据虽靓，内银大升有限/ 林瑞芬

上周内地公布4月份金融数据亮丽，港股藉中资金融股抽升，恒指收报25371，升0.86%；国指收报10450，升1.63%。大市成交额812亿元。

上证靠稳，昨收3090，升0.22%。中行（03988）、工行（01398）、建行（00939）等涨1.4%至2.4%不等，平保（02318）及国寿（02628）则分别涨1.6%及1.6%，合力将国指抽高。

加上，滙丰（00005）又逼近高位69元，收报68.85元，升1.1%，助推恒指连续第六个交易日冲高。有中资金融股助力，股王腾讯（00700）反而就没有必要被好友力谷，稍微留力，昨只微升0.31%，至259.2元。

技术上，国指终确认收复50天平均綫，企稳于10262楼上，昨收报10450，放松一口气，但后市要让国指大踏步，必须配合成交进一步突破10500至10700高位阻力区。恒指在国指的助力下续推进挑战25500。

5月港股未见穷，恒指反而一路抽升，寸进之势，蓝筹股则确然分化走。当中，仍然以港交所（00388）作明灯启示，该股至昨日收报197.1元，虽然重企50天平均綫（193.8元）楼上，但始终未能随恒指同步突破高位，反映短期的升市成交未算强劲，升势流于局部性，无疑近月好友力谷腾讯为主，昨日好不容易藉4月内地经济数据佳而抽升内银股。

上周公布的内地金融数据，4月新增信贷超预期至1.1万亿元（人民币‧下同），较去年同期多增5,444亿元，环比较3月份也有所上升，利好的解读认为，票据融资虽受到监管趋严和名义利率上升的影响持续拖累，同比少增4,371亿元，但影子银行受遏抑受约束之效初现。

居民部门新增贷款5,710亿元，环比占比下降至52%，绝对量上看同比多增1,491亿元（中长期贷款161亿元），也体现出了近期房地产限贷政策成效显现。不过，有压有松，企业部门新增人民币贷款5,087亿元，占比环比上升至46%，同比去年同期占比水准上升明显，而绝对量上看同比去年同期多增3,672亿元，体现出实体经济对于资金需求在同比提升。

据交通银行分析，在金融领域持续控风险、去杠杆的背景下，短期内货币政策将保持中性偏紧的态势不会发生太大变化。同时，为引导资金脱虚向实，对于金融机构过去一些表外业务的进一步规范和监管加强也是未来的发展趋势，总体市场流动性可能短中期内都处于小幅收紧的局面。

另外，有担心随着未来监管加强，城商行和农村金融机构信贷投放能力必将受限。债券利率攀升将带动贷款利率持续上升，对实体经济融资成本也可能产生推升压力。叠加监管加强对表外融资形成的抑制作用，实体经济资金供给将持续受到抑制，信贷社融增速可能在未来几个月持续放缓。当然，放缓的幅度不会太急，事关从刚公布的4月份经济数据启示，经济已短期见顶，要防下跌过猛的风险，金融监管协调推进的节奏也会综合考量市场承受能力以及防范系统性风险，进而使得市场利率快速向上急升的可能性不大。

国家统计局昨日公布，4月份规模以上工业增加值按年增6.5%，远低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额按年增10.7%，1至4月固定资产投资按年增长8.9%，均有所减速。经济「三驾马车」于第二季初表现，均不及首季亮丽。

第二季内地经济的正面刺激难见，加上金融监管从严，银行为百业之母，内银股起利淡对冲作用，内银股短期大爆升尚恐不足，就要落足眼力去睇！以中行为例，见图1昨重上50天平均綫，后市不宜再失，宜稳守3.8元楼上，昨日收3.89元。建行则技术上宜确认突破6.5元高位阻力位，昨日收6.48元，不然，仍处于2月以来窄幅横行上落区。（完）

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