港报财经评论：金融整顿监管年，两会“贴士”防风险--信报3月7日

金融整顿监管年 两会「贴士」防风险/ 习广思

美国联储局主席耶伦上周五发表演说后，美滙指数不升反跌，市场认为其加息言论还不够「鹰」，相比起其他联储局官员，她的观点反而更「鸽」，美元于是出现今年以来最大跌幅。在本月议息会议前，相信市场将继续捕风捉影，本周五公布的美国非农业就业数据，将是影响后市的重头戏，对港股气氛有举足轻重的作用。

耶伦上周五表示，若就业及通胀数据持续改善，本月加息很可能合适；这番言论令本月加息机会再升至超过90%。耶伦列出联储局加息速度太慢的风险，例如若然在撤出部分支援性措施上等得太久，就可能需要在未来某个时候迅速加息，这可能带来扰乱金融市场和导致经济衰退的风险。

由于市场早已预期耶伦会发表加息的鹰派言论，美元好仓因而大举平仓，欧罗由1.05美元水平大幅回升至1.06美元以上。部分分析认为，耶伦的措辞较为平衡，似为本周五公布的2月就业数据留下转弯余地，一旦就业数据令人失望，联储局仍有转軚或留手的空间。单凭这一点，已足够令市场把好仓获利离场。

事实上，在过去一段时间，美元愈升便愈见投机者平仓，商品期货交易委员会（CFTC）上周五的数据显示，截至2月28日止，对冲基金利用杠杆押注美元上涨的头寸，已连续8个星期减少，创出2010年以来最长连降纪录，美元好仓头寸降至6月以来最低水平；然而，上周美元却创出3周以来最强涨势，反映投机者往往快人一步行动，本周公布的就业数据或稍为转弱。

不过，中线而言，联储局的取态是有微妙变化，去年12月公布的联储局官员预估中值显示，他们预计今年将加息3次，每次各加25个基点。耶伦于1月19日的演讲中，以适当（modestly）一词来形容当前宽松立场，上周五则改用适度（moderately）一词来修饰，假如这反映立场趋于强硬，即今年加息将不止3次。或者港股市场对短期走势缺乏看法，大市昨天成交额急跌至622亿元，虽然指数上升，却感受不到股市气氛向好，反而近期屡见炒作的地产股先升后跌，不少大蓝筹都在转弱。

中国两会期间，官员提得最多的不是稳增长，而是防风险。从2月22日至3月2日，中保监主席项俊波、中证监主席刘士余、银监会主席郭树清分别就保险、证券、银行的市场发展和监管情况举行新闻发布会。在3场发布会中，3位主席的思路惊人地一致，出现得最多的是「监管」、「风险」及「稳」字；其中，「风险」被提到的次数最多，达81次，可见金融市场出现了很多乱象，今年是整顿监管年。

从上周上市的顺丰股价大升大跌，到之前险资炒股被调查，都反映内地股市及背后炒作股价的资金的确问题多多，要确保市场不致被这些资金弄得过于波动，也许是当前监管机构的重要任务。至于实际拣股，年初以来资源股的升势极可能延续，但内银股则不宜配置得过重。瑞信分析报告指出，中国生产价格上涨，或有助推动中国2017年名义GDP增长10%以上，继而推动除银行外的其他行业盈利增长超过预期。报告称，当前共识预期是中国的非银行、非科技类公司的盈利将出现高单位数增长，尤其睇好资源类股份。瑞信把MSCI中国指数目标位调高至73，把恒生中国企业指数目标提高至11500点，分别有约12.8%和13.1%上升空间。

惠誉发表报告指出，中资银行即将公布的业绩或将显示，随着息差收窄及资产质素恶化，中国银行业系统杠杆和盈利压力增大。除了各银行正在通过债务解决方案创新，重手管理不良贷款之外，逆回购利率上升推高了融资成本，对更为依赖央行工具的快速增长型中小银行影响最大，这是银行业资金紧张的一个讯号。（完）

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