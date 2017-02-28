港报财经评论：金风业绩今年有转机--经济日报2月28日

金风业绩今年有转机/ 林瑞芬

港股昨日温和整固，恒指收报23,925，跌0.2%；国指收报10,330，跌0.8%，大市成交额744亿港元，交投暂降温。

2月差不多过去，A、H溢价2月来内创出2015年以来新低，南下资金为国企股送暖。当然没有无缘无故的爱，中资企业利润有改善苗头是其中因素。

据招商证券预计，2016年A股业绩增速达到20.3%，2017年仍然能保持20%增长，其中，机械制造和交运2017年增速将会明显回升；下游消费2016年预计净利润增速23.7%，2017年保持20%以上增长，其中各行业增速均较为稳定；TMT行业2016年增速较快，平均达到32.6%，预计2017年增速将会继续回升。

中资总不可能日日扫港股，后市而言，内地险资、私募基金、养老金入市港股以平衡地域风险，乃两、三年大趋势，候低分段收集策略为上，忌盲抢。

H股业绩将于3月密集公布，要认真研究。据金风科技发布2016年业绩快报，报告期内实现营业收入263.96亿元人民币，同比下降12.2%；实现归属母公司净利润30.03亿元，同比增长5.39%，其中，第四季度实现收入94.31亿元，同比下降18.12%；实现归属母公司净利润8.62亿元，同比增长16.27%。公司成绩表确实平平无奇，这是因为2016年受到2015年抢装透支部分需求以及风电开发南移，工期拉长影响，全国风机新增并网19.3GW，同比下降41.46%，公司风机出货量因此下降，应收下滑。不过，未来金风的竞争性，及盈利趋势有积极的变化。

一来，在内地风电设备行业整固的同时，金风的龙头地位似乎得以巩固，为日后打好基础。根据行业协会资料，2016年内地风电吊装约23GW，同比下降25%左右；而公司全年实现国内出货6.34GW，市占率进一步由2015年的25%上升至27%以上。

2016年的最坏预期已经结束，有东吴证券分析指，内地当前风电的度电成本在0.32至0.45元之间，已经逼近火电上网电价。风电项目的平均IRR在8%至12%以上。基于风机效率以及运营管理效率等方面的提升，行业平均度电成本年均降幅为6%，未来一至三年之内风火同价有望逐步实现。以2015年底之前核准未建项目87GW，需在2017年底之前实质开工，否则将执行2分钱的标杆电价下调；2016年前三季度风机招标24GW创纪录，全年预计30GW，招标档基本要求在17年底之前交货。作为先行指标，巨量招标预示2017年行业将重新迎来高增长，全年预计装机25至30GW。金风的风机销售料于今年回复增长，盈利增幅胜去年有把握。

二来，金风的风电场规模增长中，据去年第四季度计，国内风电发电491小时，超过第一及第二季平均水准，预计公司风电场情形相同。内地在政策推动下，弃风限电情况逐步改善。去年全年平均弃风率17.1%，同比上升2个百分点。去年分季度弃风率分别为26%、17%、13%、12%，逐季改善明显。随着开发重心继续往南转移，三北地区电网外送通道于2017年逐步进入投产季，限电问题将持续改善。同时，第六批可再生能源附加基金专案补贴已经发放，运营企业现金流改善。困扰风电运营的弃风限电和补贴拖欠两大问题已经实际改善，并将持续进行。十三五期间，金风仍将计划保持每年近1GW的风场并网规模，成公司盈收的稳定器。

最后看是一带一路的机遇。公司是新疆的重点企业，以新疆为桥头堡，辐射一带一路沿线新能源建设，已向巴基斯坦、哈萨克斯坦、罗马尼亚、塞尔维亚等国出口风机。2016年11月，公司公告了美国1.8GW风机意向协议，显示海外市场取得重大突破。

东吴证券估算，2017至2018年，每股盈利分别为1.43元及1.63元（2016年每股盈利为1.1元，即按年分别增长30%及14%）。长江证券预计公司2017、2018年每股盈利分别为1.34元及1.61元，即按年增长22%及20%。外资投行瑞信预测其2017及2018年度每股盈利分别为1.26元及1.4元，相对保守。

买卖策略建议，若后市回调至近12港元收集，11.5港元止蚀，中期目标上望15港元，昨收12.56港元。（完）

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