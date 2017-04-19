港报财经评论：长假后未能复活，恒指下探23,500--经济日报4月19日

长假后未能复活，恒指下探23,500/ 林瑞芬

恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！

暂时来讲，避险需求仍然存在，散户一动不如一静。

不同类型的风险事件，将驱动不同的避险逻辑。据广发证券分析，避险情况下，股市一般表现弱；相反，黄金、利率债（特别是发达经济体国债）、国际主要流通货币（美元、日圆、瑞郎等），以及以风险资产波动率为标的的资产（比如以标普500波动率指数为标的的ETF、期权、期货以及风险资产乃至风险国家的CDS等）都曾充当过避险资产。根据过去国际上发生的风险大事，按事件性质分类，经济或金融危机、流动性危机、地缘政治事件、其他突发事件等不同类型风险事件，就会驱动不同的避险逻辑。经济或金融危机对应的避险资产通常为黄金、主要经济体国债等流动性危机对应的避险资产主要为美元（日圆、瑞郎尚可，但效果不及美元）；地缘政治事件对应的避险资产主要为黄金、主要经济体国债、国际主要流通（储备）货币等；突发事件对应的避险资产主要为黄金、主要经济体国债、国际主要流通（储备）货币。此外，所有风险事件均会推动以风险资产波动率为标的的资产的上涨。所以，短期来讲，黄金的价格抽升。至于原油价格，升势的持久性相对不乐观，因为目前国际政治局势的紧张还包括美、俄、伊朗，原油减产协议或因此而破裂，供过于求的问题可能难以修正。

常言道，闻炮声响反是趁坏消息出尽而趁低买货，但美国、北韩两国不知扰攘到何时，在南韩大选前美国都可能不会有所行动，究竟炮声几时响也未知。加上，中国在这事件上会否担当和平大使，免局势紧张，避过炮声，也是未知之数。在乌云未散的情况下，港股真的很难向上突破，反而会受压，若真的有炮声，到时检视震荡程度才判断入市较有把握。

技术上，国指率先跌穿50天綫，已第4个交易日收低于50天綫（现处于10285）之下，回吐势仍盛，势考验10000大关，昨收报10043。恒指也终究失守50天綫（现处于23974），按图所示，23500左右的支持或会受到考验。

回说国指近周相对恒指为弱，或与内地监管严有关。中国证监会近日反覆强调对高送、次新等炒作及扰乱市场秩序的行为的监管，具体措施上对雄安概念热点的龙头个股批量特停，直接对短期市场热炒概念股进行降温。另外，4月以来中国银监会连续发文提出对银行业十大风险的防控要求，要求银行自查「监管套利、空转套利、关联套利」以及专项治理银行业「不当创新、不当交易、不当激励、不当收费」。金融去杠杆影响到股市流动性收紧和利率趋升，风险偏好逐步下降，内地大市周一表现就不大理想，证明热炒潮受阻，由此拖累国指。加上，港股对外围因素的敏感度高于内地股市，中资股在首季已录得升幅，被锁定回报，回吐压力提早释放。

上证指数昨收报3196点，跌幅0.8%，技术上，受制于3300点，正回吐反覆考验密集支持位3200点，若失守后短期未能重返其上，或要进一步下试3100水平，预料后市相对窄幅波动。中国今年第一季GDP同比增长6.9%，但环比仅增长1.3%，第一季GDP应已见了顶！

虽然如此，瑞银发表报告认为，中国今年经济基调持续需要维稳，今年全年GDP增速只会略为逐季放缓，不会急跌，预计一至四季度的GDP同比增速分别为6.9%、6.8%、6.7%、6.5%。对外争取主动，提升经济动力，「一带一路」是引擎。按最新数据显示，一季度内，中国企业在「一带一路」沿綫的43个国家有新增非金融类直接投资，合计29.5亿美元，占同期对外投资总额的14.4%，按年上升5.4个百分点。由此，在经济相对平稳下，短期严打炒作之后，看A股大市的大幅回调空间有限，维持窄幅上落的可能性较大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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