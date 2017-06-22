港报财经评论：闯关成功，远景光明--信报6月22日

闯关成功，远景光明/ 陆文

经过4年闯关及连串改革后，A股终以较预期略佳的条款，由明年5月起分两阶段纳入MSCI新兴市场指数，正式获得外资认可。昨天港股表现相对冷静，反映市场对结果不感意外，3只A股ETF及相关窝轮有进账。上证指数以接近全日高位收市，上升0.52%，沪深300升幅达1.17%。恒指早段一度先跌后反弹，收报25694点，跌0.57%；由于A股「入摩」对H股有摊薄效应，国指收报10393点，跌幅0.72%，全日大市成交增至765亿元。市场要消化获利回吐，同时受美股偏软拖累，对期待已久的「入摩」似产生反高潮，但一如近年「沪港通」与「深港通」开通，料能带来细水长流效果。

踏入6月，恒指在25500至26100点水平胶着待变，随着炒「入摩」告一段落，剩下憧憬半年结及期待「7．1」回归有若干利好带来实质及心理支持。不过，踏入第三季，区内以至中东及欧洲的地缘风险有所升温，美国加息及缩表等利淡因素亦有待消化，正好为6月连番攻顶失败后找来「唞暑」藉口，大市下试25000至23500点机会不低。

A股成功「入摩」，为这些具中国特色股票走进国际市场踏出重要一步，近年落实推行「沪港通」与「深港通」，打通中外资金互联互通的重要渠道，正好突显香港长期扮演中外市场融合的重要角色及功能，是内地市场走出去的试点，人民币、股票及债券透过本港这个可控的平台对外开放。今次只有222只大型A股纳入MSCI新兴市场指数，预期明年8月将占指数比重0.73%，以这指数涉及的被动投资总值约1.5万亿美元计算，明年中会有约120亿美元资金流入A股，会否在未来数年带来大行预期的5000亿美元资金，相信还有变数，包括内地政经变化及市场开放步伐，未知能否带动全球资金滙聚到全球第二大经济体系的股市，帮助A股发挥融资功能。

无论如何，中长线已踏出重要一步，短线因好消息出货而回吐，资金流向A股带来「换马」效应，一众长期在「沪港通」受外资看好的股份，会是未来一年资金追捧的个股，瑞银推介五粮液（000858.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、中国国旅（601888.SH）、美的（000333.SZ）、国投电力（600886.SH）、北京银行（601169.SH）及兴业证券（601377.SH）；高盛看好中国平安（601318.SH）、茅台、伊利（600887.SH）、华夏幸福（600340.SH）及三一重工（600031.SH）。不排除上述股份会成外资进军A股的先锋，候机收集为上算。

至于表面上直接受惠的港交所（00388）与一众中资券商股，短期趁好消息回吐为主，中长线评价会随着中港业务增长看涨，一年内将有很多机会收集，争取更佳回报呢！部分有表现的A/H股，如3只中资航空股、中兴通讯（00763）、中国神华（01088）及水泥股，在南北水互通下持续成为跑赢大市的投资对象。

内地经济稳中求进，一方面对产业进行改革及去产能，未来两大国策以「一带一路」及雄安新区发展为主，也有本港邻近的大湾区概念。其中「一带一路」推动持续的产业及企业改革，单是海运相关行业，已见不少国企作相应部署，招商局集团拟把其涉及19个国家、40多个港口分拆上市，亦把持有的招商局港口（00144）旗下大连港（02880）与辽宁港口整合；最新传出中远海运集团拟以最少40亿美元收购东方海外（00316）旗下货柜航运资产，刺激后者股价近日有升幅，昨天收报53.55元，升1.71%，如落实有望释放东方海外的航运业务价值，余下港口、物流资产及物业，均利其股价上升。中资航运物流业务可利用目前环球周期低潮作并购整合，提升未来运费议价能力及竞争力，昨天中远海控（01919）升4.08%，中远海发（02866）升2.99%，中远海能（01138）升1.64%，招商局港口升2.12%，大连港升0.69%，天津港（03382）持平。

近月国际油价不断寻底，除了因美国产量上升，也因中东各产油国的紧张关系不利执行减产协议，昨天麦格理下调油价2017至2019年预测，由每桶55至60美元，降至50美元，长期油价由每桶70美元降至65美元。昨天中石化（00386）跌2.52%，中石油（00857）跌1.22%，中海油（00883）跌0.7%，对油价敏感的航空股偏好，而油价低迷亦反映全球经济年内增长难有太大起色。

一众蓝筹地产股偏软，却见个别二线地产股持续有炒作，以丽新系较显着，丰德丽（00571）收0.96元，飙11.63%；丽新国际（00191）收3.38元，升7.3%；丽新发展（00488）收0.285元，涨5.56%；丽丰控股（01125）收0.23元，升5.99%。（完）

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