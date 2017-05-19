港报财经评论：阿里季绩失准，科网承受阵痛--信报5月19日

阿里季绩失准，科网承受阵痛/ 习广思

老特闯祸，环球股民当灾。美股周三大跌，恒指昨天总算在腾讯（00700）挡杀下，只跌了0.62%，收报25136点，大市成交额918亿元。好淡争持激烈，单是腾讯就有143亿元。券商给QQ的平均目标价已升至293.75元，惟科网股昨天普遍急挫，反映估值偏高问题开始浮现且触发调整。腾讯昨天最多曾升11.6元，收市升幅收窄至4.2元，高位沽盘甚劲，加上阿里巴巴季绩失准，现水平无必要冲入去。

美股三大指数周三跌幅介乎1.8%至2.6%，皆因美国司法部委任了特别检察官调查老特团队在竞选期间涉及通俄的指控，以及之后引发的相关事情。后一句事关重大，稍后再解释。

美股波动指数周三飙升46%，刚触及近一年的下降轨，若短期升破，市场将担心是否已转势。美股贵，人所皆知，大家都在等最后一根稻草倒下而触发大型调整，短期还是先做好防风准备。

美国司法部周三委任联邦调查局（FBI）前局长米勒为特别检察宫，专门调查老特竞选总统时，其团队与俄罗斯的联系；而且，调查范围还包括因此而引发或可能引发的事情。换言之，老特有否干预刚被炒鱿的FBI前局长科米，亦在特别检察官的职权之内，即是话老特将可能是受调查对象。

米勒手执调查大旗，对一向横冲直撞的老特来说会是一项巨大挑战。米勒曾在小布殊及奥巴马年代任职于FBI，两党对他都有极高评价，他今次获委任的权力十分之大，虽然最终要向司法部负责，但司法部若不同意他提出的调查行动，须向国会解释，相信老特今次都唔够胆要他「收工」。

老特最终会否被弹劾，目前仍言之尚早，惟他肯定会逐渐变成「跛脚鸭」总统，睇怕都无乜能力推新政，白宫净系应付负面消息已疲于奔命。不过，以老特的性格，他必然会撑到尽，好戏还在后头。这段不明朗日子可能会拖很久，米勒首项工作是于3个月内向司法部提交预算，请齐人马展开调查可能已经要花几个月，市场震完之后，应该会逐步适应。

事实上，老特的政治丑闻只是股市调整的引子，在背后推跌的主要动力其实是估值太高，再无所期望，资金自然走为上着，获利回套。

昨天本港科网股出现小股灾，明显是炒过龙，出现人踏人的走货情况；当中，有不少是中证互联网指数的成分股，该指数共有38只成分股，均在香港和纽约挂牌买卖，包括「网界金刚」阿里巴巴、腾讯和百度，昨天股价一度急挫近三成的科通芯城（00400）亦在指数之内。该指数近日大上大落，追踪该指数走势的KraneShare ETF周二在纽约大升后，周三即告大跌，于高位出现震荡。至于新浪，此股公布季度业绩后，股价单日可升两成，可以想像市场情绪有几癫。

本栏多次指出，科技股确有前途，但估值要睇到2018年甚至是2019年的盈利才算得上合理，贵得有点离谱，基金经理为跑赢大市，都唔敢沽出，这种环境只要有一个理由，就会一齐冲出离场，股价自然跌得急劲，待调整吓等估值回归中值，然后再买过都未迟。未来世界经济增长若然只是温和，资金要搵增长，仍要买入科技股，等吓先啦。

执笔时，阿里巴巴刚公布首季业绩，居然挞Q，盈利升38%，比券商预期的差，市前交易时段股价跌了近4%，主要因为税负增加及视频娱乐与云服务两项新业务成本大增，出现亏损。龙头股成绩失准，不利短期中资科网股的气氛，整个板块更多了一个理由调整。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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