港报财经评论：鸡犬不升＂怪牛＂市，大中型股寻宝热--信报7月21日

鸡犬不升＂怪牛＂市，大中型股寻宝热/ 习广思

港股连升9个交易日，大牛市之声陆续涌现。的确，今次牛市比较特别，指数升得缓慢，小型股表现差劲，一众中型股及大型股则常为股民带来惊喜。下半年股市寻宝将步入高潮，拣股眼光比睇市更为重要。

摩根士丹利公布胜于预期的业绩后，美股三大指数续创新高，早前曾提及市场把债息低企、利率正常化放缓视为主流，因而继续丧炒科技股，即使债息回升、加息升温，却可转炒银行股，总之点讲都得，资金留在股市，总有藉口继续炒。

欧洲央行宣布维持利率不变，把收水放埋一二边，如何及何时向政策正常化迈出下一步，会推迟到今年较后时间才决定。该行管理委员会预计，利率将在更长一段时间内保持目前水平，如果经济形势转差，央行将准备扩大资产购买计划规模或延长期限。据彭博调查，经济学家对于欧央行会否调整关于量化宽松政策的措词存在分歧，各有各说。

约个半月前，欧央行向逐步结束非常规宽松货币政策迈出第一步，取消在必要情况下进一步减息的说法，称经济前景面临的风险已变得大致平衡。然而，决策者面临一个难题，正如欧央行行长德拉吉上月所言，虽然欧罗区经济增长加快，惟对消费者价格的影响却微弱得异乎寻常。6月份欧罗区总体通货膨胀率为1.3%，远低于2%的目标。

德拉吉在记者会上表明，QE将持续到央行认为通胀持续上升为止。欧央行会维持每月购债规模为600亿欧罗，持续至今年12月或更久。另外，目前水平的利率将持续到QE结束。有欧央行的偏鸽言论支持，看来全球股市又可以再癫过，德国股市就异常亢奋升了逾百点。欧股自年初以来按绝对升幅来计并不特别强劲，以德股为例，累升仅约9%，不及纳指的18%，比起一些有两三成升幅的新兴股市就更加逊色。要留意的是，若计入欧罗滙价升值因素，德股实际回报19%；欧洲Stoxx50指数年初至今升了7%，若计入滙价升值，则升了17%，回报并不差劲。

踏入下半年，本栏强烈建议买入欧洲基金，因为欧企盈利开始转向，极有机会追回上半年落后环球大市的升幅，只要欧罗兑美元不大幅贬值，相信欧股回报可为投资者带来惊喜。

说回港股，今年牛市相当奇怪，以往炒到牛市中段，总会出现鸡犬皆升的场面，今次却相反，在半年结前出现细价股大屠杀，除了某系的细价股王国全数大跌，其他小型股、庄家股一律无表现，更以大机率下跌，炒开细价股的，相信有苦自己知。不过，中型股及资产股却升到你唔信。一众汽车股中，吉利汽车（00175）过去3个月股价升幅近倍，令人啧啧称奇。内房股最强者是中国恒大（03333），今年5月股价才见过7.5元，现在已升至17元之上，不计挟淡仓等因素，龙湖地产（00960）两个月升了50%，小型内房股众安房产（00672）更夸张，两个多月升了3倍多。

科技股也升幅惊人，早前遭沽空机构狙击的瑞声科技（02018），昨天低开逾2%后突然丧炒，一度倒升逾8%，这个市值的股份居然镬气劲到爆，真是非常少见。

中资股重汽（03808）获大行睇好，股价一度大升30%，收市仍升26%，收报7.96元，高过德银给出的目标价7.2元，可见市场一闻到炒味，就一窝蜂拥去这些股份，这是牛市特有的现象。

至于非常难炒的港交所（00388），一见大行高盛推介睇245元，即升了4%，也是少见的升幅。港交所股价一向弱于大市，今次突然大幅转强，或反映市场气氛与成交还未见顶，投资者要把握机会搵番几只好股傍身。

今次牛市只升中型股及大型股，其实是好事，事关以往几次股票狂潮，都是炒起一些劣质股票，2000年的科网股留下一堆没有价值的劣质股，2015年的牛市则极为短暂，基本上什么股票都升，但跌下来的劣质股可以跌个八九成。

今年6月底的细价股灾，或者唤起了市场对劣质细价股的惨痛回忆，即使今次升市系威系势，都轮不到细价股炒作。对散户而言，下一次即使遇上跌市，手上的股票也不致血本无归。（完）

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