港报财经评论：鹰姿唤叫好景来，股市欢期应未晚--信报7月4日

鹰姿唤叫好景来 股市欢期应未晚/ 习广思

主要央行齐声放鹰之后，本周将迎来美国非农就业数据及联储局议息纪录，对美元及美息前景均有重要指标作用。日本央行年底前讨论结束QE的呼声愈来愈高，全球央行同步收水，代表经济数据将有惊喜，股市狂欢派对可能未完。

日本东京都议会选举周日投票，由首相安倍晋三领导的自民党大败，把都议会第一大党地位拱手让予东京都知事小池百合子所领导的都民第一会，后者加上公明党等阵营，控制都议会逾半数议席。

日本执政党权力更替频繁，首相换人快过英超球会领队，但自从安倍晋三2012年回朝后，政坛奉行「安倍独大」体制，过去5年政局稳定。然而，是次选举结果反映稳定局面已被打破，未来或将重现2012年之前的政党更替局面。

东京都议会共有127席，都民第一会取得49席，连同盟友公明党的23席及另外7席，小池阵营控制多达79席，超过半数所需的64席；自民党则由原来的57席大跌至仅得23席。选举结果虽未即时影响日本政治格局，惟势将打乱安倍明年争取连任首相及修宪的盘算。

小池百合子退出自民党并自组政党后民望大振，声势会否延续至明年大选，备受注目。对于安倍的超宽松货币政策，基金管理规模达到4240亿美元的Principal Global认为，随着全球央行变鹰，日本央行可能不得不在今年尾开始讨论退出QE。

Principal Global首席经济学家Robert Baur称，日本央行今年底必须讨论对QE作某种程度的退出，或者最少要把10年期国债收益率的锚定水平从零利率提高。Robert Baur指出，日本的经济增长可能有上行风险，届时可能带来像欧洲一样的惊喜。

目前日本的CPI距离2%仍有差距，但目前的增长周期已是近10年来最长，经济连续增长了5个季度。安倍的顾问中原伸之表示，黑田东彦不应该在下一个任期继续担任日央行行长，随着日央行步入退出QE时代，该行需要新思维。

上周全球至少有4位央行行长相继放鹰，首先是欧洲央行行长德拉吉说，欧罗区由通缩转变为通胀。市场认为，德拉吉有意放风削减600亿欧罗的资产购买规模。欧罗兑美元昨天略为回调。

英央行行长卡尼表示，货币政策委员会（MPC）对超出2%目标的通胀容忍度有限，只要满足商业投资增长抵消消费支出疲弱、薪资增幅扩大、英国脱欧谈判对经济影响有限这3个条件，就可以恢复加息。加拿大央行行长波洛兹也肯定了第一季GDP增速3.7%为G7国家之首的卓越成绩，预计未来经济增速略为放缓，但高于潜在水平，可以消化宽松政策制造的过剩产能；副行长Patterson也指出，经济平稳度过3年前油价暴跌的冲击，暗示不再需要低利率。

计及联储局主席耶伦的言论，上周三共有4位央行行长释放收紧货币政策的讯号。耶伦当天在伦敦讲话时称，对美国经济相当乐观，肯定了美国金融和银行体系安全度大幅提高，重申联储局的政策目标，且大胆预言在有生之年不会重演2008年的金融危机。

央行巨头大合奏，预告对经济前景的乐观睇法，对股市未必是坏事。在下半年开局第一日，港股表现强势，指数升幅不多，金融及内房股亮丽。对港股投资者而言，下半年第一警戒是戒掉炒细价股，集成控股昨日跌至「一仙净沽」，此股自挂牌后两度拆细，成为一仙股后市值仍有7.5亿港元，仍贵过一般壳股。（完）

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