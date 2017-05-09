港报财经评论：＂俊马＂上台祸倚福，市场暗涌仍起伏--信报5月9日

＂俊马＂上台祸倚福，市场暗涌仍起伏/ 习广思

法国总统选举第二轮投票，中间派独立候选人马克龙（Emmanuel Macron）以66%得票率，击败极右国民阵线候选人马琳勒庞（Marine Le Pen）当选，这个结果未令欧洲股市全面大升，反而普遍欧股于昨天中段回软。有评论认为，马克龙上台后或令法国政局变得更不明朗。

现年39岁、史上最年轻法国总统马克龙还有5星期时间拉票，力求在国会取得多数或至少过半议席，否则就要组建执政联盟；如果取不到所需席位，马克龙日后施政时可能会变成一个傀儡，无法把竞选承诺例如经济现代化付诸行动，甚至有可能激化民粹主义者。

法国将于6月11日及18日选出577位国会议员，近年总统大选后，获胜的政党都能执掌国会，但有委任内阁成员和通过法案作为前提；然而，马克龙缺乏稳固的政治基础，令其能否最终有效施政存在变数。

巴黎政治学院政治学教授Dominique Reynie表示，马克龙目前最大挑战是要赢得国会选举，因为在现有政治体制下，如果未能取得多数议席，他获得的权力将有限。以伦敦为基地的智库Policy Network指出，马克龙胜选，可能是亲欧派一次得不偿失的胜利。

法国政界一直以来都是左右两派轮流上台执政，也造成两派长期对立。马克龙作为前社会党人，曾获同属社会党的现任总统奥朗德任命为高级顾问及经济部长。奥朗德民望低迷，早已宣布不会竞逐连任，马克龙竞选时亦与奥朗德保持距离，自组「前进！」出选。

起初法国政界舆论对没有稳固政党根基和人脉、缺资金支持的马克龙并不看好，但随着竞选进程变化，马克龙获得幸运之神的眷顾。首先，传统左右两大党党内初选推出的总统候选人，都不是对马克龙最具威胁的人；之后被看好的右翼大党共和党总统候选人菲永（Francois Fillon）被「空饷门」丑闻拖垮。到了次轮投票，马琳勒庞被评为是「女版特朗普」。有民调指马克龙不少选票是来自反马琳勒庞阵营。

不过，法国传统大党和其他政党虽然在总统选举中被淘汰出局，但仍然有望于国会选举中争取更多议席。马克龙胜选总统后，马上打出修补社会撕裂的口号。这位不左不右的政治新丁，到最后可能要依附国会选举后的最大党，成为政治傀儡。

马克龙的政纲包括紧缩公共开支、削减12万个公务员职位，以及与德国商讨推行欧罗区共同财政预算，委任一个欧罗区财长。前两个建议相信在当前高失业率的情况下难以执行。在亲欧立场上，右派政党持反对意见，左派也不信任他，非左非右在选举时利好，在执政时则变成左右不是人，两边不讨好。

欧洲政局是晴是阴，还看法国6月国会选举的结果，是故港股昨日表现未有特别亢奋，反而继续受累A股跌势。深圳股市跌穿重要中期升轨支持，内地银根全面收紧绝非危言耸听。内地金融业千疮百孔，内银股及内险股个个巨无霸，当金融业的庞大利益被动摇，当局不可能一头半个月就处理得来。

中国银监会早前发布指引，要求银行把抵押品管理纳入全面风险管理体系，以防范和化解信用风险；要求商业银行根据抵押品重要程度和风险状况，定期对抵押品进行压力测试，原则上是每年至少进行一次。银行委外资金赎回、险资撤出是直接导致A股持续向下的因素，在金融系统去杠杆的大前提下，以上风险仍未见转机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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