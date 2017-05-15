港报财经评论：＂带路＂源长没美洲，钢铁股人弃我吼--信报5月15日

＂带路＂源长没美洲，钢铁股人弃我吼/ 习广思

今年出现了不一样的5月，本月截至上周五恒指升了2.2%，比2、3、4月都劲。恒指在本月余下时间，可能先在25000点附近整固，资金则在各板块间流窜，继续搵下一个目标，近期美债息乏力向上，房托股开始获得青睐。另外，内地4月份贷款增长仍然强劲，反映中央虽打压影子银行，却仍然支持实体经济的银行信贷，有助释去投资者的疑虑，中资金融股有追落后的机会。

美国近期经济数据普遍偏弱，令美元及美债息反弹乏力，是美国10年期国债债息，债息的RSI一浪低于一浪的走势十分清楚，最近的反弹亦未能触及超买线（70）便回头，未来几周随时有机会下试200天移动平均线，即2.125厘水平。

上周本港的房托股领展（00823）、阳光房地产（00435）及置富产业（00778）都有不俗的进账，可能也预示市场睇美债息落多过上。美债息及美元疲弱的环境，仍将有利港股。

在香港及纽约上市的中资科网股呈大强势，KraneShares中证中国科网股指数ETF涵盖了中纽39只科网股，包括腾讯（00700）、阿里巴巴、百度、携程网、京东商城、金山软件（03888）、陌陌、欢敍时代、好未来、唯品会、新浪等，可说是一网打尽。

今年该ETF股价已升了37%，与腾讯差不多，目前虽有点高处不胜寒，但如此强势，有货者未愿获利收手，食粥食饭还要看周三腾讯出季绩后的市场反应。

「一带一路」国际合作高峰论坛昨天在北京揭幕，有130个国家的代表出席，包括29个国家元首和政府首脑，都算系一场「大龙凤」。

国家主席习近平4年前提出「一带一路」的构思后，根据官方统计，中国企业在沿线已投资了500亿美元，现阶段计回报，似乎为时尚早，因为兴建一条公路或铁路，闲闲地要十年八载，炒「一带一路」概念股，想赚取盈利，当然要多些耐性。若展望未来20至30年的国际政经形势，这个构思确实甚具战略意义。

习近平为开幕致词时大谈2000年来欧亚以至非洲的经贸、文化、宗教及知识的往来，古代陆上及海上丝绸之路的构建，从中体现出互惠共赢，互相包容和学习的精神。细数中国、意大利、摩洛哥的旅行家杜环、马可·波罗、伊本·白图泰，以及中国著名航海家郑和的贡献。

这么源远流长的历史，自然不会有美洲，立国200年的美国在历史上只是「小弟弟」，习近平巧妙地在「一带一路」的宏图中把美国「隐形」了。

事实上，美国由前总统奥巴马到现任掌舵人特朗普对「一带一路」均无兴趣，因为他们明知这是中国重划世界地盘的「阴谋」。

在过去几年的基础上，中国藉今次高峰论坛宣布加码押注「一带一路」，加大沿线投资，在沿路大兴土木、搭桥铺路、建港口通高铁，搞埋通讯网络和工业开发区，一来在工程中输出建材及技术服务，二来长远而言，加强沿线地区的经贸往来及政经影响力，扩大中国的制造业版图，在5至10年后，较多项目落实及投入服务，实际的影响才可呈现。

在「一带一路」概念股中，率先受惠的是基建及建材板块，尤其是自年初以来出现较大调整的钢铁股。两大钢铁股鞍钢（00347）及马钢（00323）自3月中见顶以来，调整了两个月，主要因为内地当局调控楼市，导致成交减少，有可能损及房地产投资；加上，当局打压影子银行令市场流动性偏紧，均令钢铁股股价出现较大回吐，市场买入兴趣淡然。

然而，冇人吼，往往是入货的时候。内地楼市库存处于低水平，特别是一线城市，房地产投资在补库存之下，应该还有增长，对钢材需求有支持。除了预料今年钢铁股盈利将大翻身，券商还估计接着两年仍会有双位数的增长，鞍钢与马钢现价均开始有吸引力。（完）

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