港报财经评论：＂炒米＂风波碍税改，寄望企鹅挡杀气--信报5月18日

＂炒米＂风波碍税改，寄望企鹅挡杀气/ 习广思

美国总统特朗普又出事，他被指妨碍司法公正，就算打得甩都有排震。资金撤离美元、美股，噚日恒指都算守得唔错。收市后腾讯（00700）公布靓仔的季绩，今日应可挟翻几蚊上嚟，抵住老特的杀气。道指一开市后不久已跌逾200点，美滙指数跌至97.68，美债价格上扬，美元期货投机性净长仓持续减少，恒指夜期守稳，应是腾讯季绩在发功。

腾讯首季收入提升55%，股东应占溢利增长58%，表现胜过券商预期。从QQ的季绩可见，游戏的增长动力已不及其他新开发业务，整体游戏收入增长34%，至228亿元人民币，占集团收入46%。网络广告收入增长较快，有47%，占集团收入14%，主要由微信推动。社交网络收入增长56%，占集团收入25%，主要为内容订购服务，包括音乐，视频及文学服务。其他业务收入增长224%，占集团收入15%，主要是支付相关服务及云服务的收入。

目前QQ拥有多个增长引擎，有助提升投资者对集团前景的信心。当然，每个范畴竞争日益激烈，不过腾讯是具规模优势的综合平台，相信会是最后赢家。虽然腾讯估值颇高，券商近几周仍不断调高目标价，最新平均目标价为270元，一些细行所订的目标价较低，若只计大行的目标价，则普遍介乎280至300元之间。QQ今次季绩胜预期，预期目标价仍有上调空间。

近期投资者对中国科网股的狂热情绪，亦有助QQ股价更上一层楼。新浪及其子公司微博周二在美国公布业绩后，股价分别涨了18%及25%，其他网股不少亦急升3%至4%，推动中证中国互联网股指数飙逾3%。在这股投资气氛之下，腾讯绩后上扬可期。目前中资网股的估值若以2017年盈利预测计算， 已十分昂贵，不少预测市盈率已超越5年平均数的两个标准差，要睇到2018年的盈利才算有数得计。不过，此时此刻，不买科网，都几难跑赢大市，基金只好焗住买。

再看看美国政局，惹火的老特面对上任以来最大的政治炸弹。《纽约时报》引用联邦调查局（FBI）前局长科米的会议备忘，指老特与科米见面时曾要求他寻求方法中止调查前国家安全顾问弗林的通俄案。报道自然联想起科米会否因不听话而遭老特炒鱿鱼，更引发老特有否妨碍司法公正的疑团。民主党人要求展开对老特的弹劾程序，白宫当然全力否认曾干预调查，国会议员则要求联邦调查局交出有关纪录查证。

过往老特胡言乱语，或是操之过激的行动，例如限制穆斯林七国的人民入境美国，金融市场都没有太大反应，惟今次事件性质完全不同。事件于周二被爆出后，美元即时散晒，黄金及国债价格均飙升，股市调整，风险胃纳忽然萎缩。老特有无罪，相信会有排查，社会舆论自然不会放过他，在这段时间不论是白宫还是共和党高层，相信都要忙于为老特扑火，哪有时间和心情搞税务改革及其他振兴经济的方案。没有这些期待，美元资产自然打了个折扣。

老特这位政坛新丁，性格卤莽、自以为是、罔顾立国以来的各种权力制衡机制，使他的施政处处碰壁。老特近日在白宫刚见完俄罗斯外交部长，转过头便被爆出他在会面期间向俄罗斯透露了一些机密情报。好奇怪，消息这么快就见报，可见老特虽然贵为总统，惟他身边却有很多人睇实佢的一举一动，随时向传媒爆料。事实上，这已非第一次，老特一直话要捉鬼，似乎唔多成功。

老特胜出总统大选初期，市场对美国的经济前景兴奋咗一阵，之后美滙指数从高位反覆回落，现时差不多已返回去年11月8日大选日的水平，10年期及2年期的美债息差亦返回大选日的水平。一言以蔽之， 老特赢出大选后的光环已黯然消失。参议院共和党领袖麦康奈尔及众议院领袖瑞安均未有批评老特的不是，二人往后的立场值得留意。

美股自年初以来持续上升，却已跑输环球市场，亦中止了美股自金融海啸后一直跑赢世界股市的趋势。所谓十年河东，十年河西，今年可能是美股表现开始落后的时候。

自金融海啸爆发后，美股一直跑赢世界股市，资金流向美国。反之，自美国科网股泡沫爆破后至金融海啸爆发前，美股一直跑输世界股市。美国在老特的管治下，美股跑输世界股市的趋势又会否重临呢？（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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