港报财经评论：-北水回流，光控蓄势待升-经济日报4月6日

北水回流 光控蓄势待升/ 林瑞芬

上月内地流动性紧张势头过去，港股昨日交投好多些，大市成交额增加至1,025亿港元。

恒指昨收报24,400点，升幅0.6%；国指收报10,365点，升幅0.5%。看大趋势，恒指只要守稳50天綫，仍有望挑战25,000关。

A股昨日也复市，上证综指上升1.5%至3,270收市，挑战3,300附近。个别升势集中于基建股，中国电建、中交、中国建筑、中铁等涨幅介乎3.15%至7.70%不等。内地刚提出宏图大计--建设雄安新区，加上一带一路峰会将在5月初举行，正如笔者之前所推测，本月要留意的个股首选基建股。

雄安新区概念股顺风而行，金隅股份、宏泰发展昨日继续抽升，升幅分别为10.6%及6.9%。中国燃气一公布截至今年3月底止，已新签约乡镇气代煤用户50万户（包括雄安新区2万户），并于未来加快京津冀地区的天然气布局，昨日即惹来炒作，股价一度急升9.6%，收报13.18港元，升3.3%。

雄安新区概念股一夜冒起，股价的升势厉害，但该区房价急升弄致当地政府急急出手遏止，更为夸张！内地确实有太多不可思议。国家主席习近平在今年十九大换届时提出打造雄安新区的宏大目标，提前布局经济的中期发展，未来五年之路有启示。当地要搞此项宏伟工程，必须花钱，由此可预计，未来至少两、三年内地货币政策很大机会维持相对宽松的状况，难以大大紧缩。北水流暖港股之趋势，还望可以继续。

对雄安新区的憧憬属远景炒作，炒作多久难以估算，正如美国总统特朗普上任提出的振兴美国本土经济大计，炒作可以维持数个月。当然，数星期也说不定。

回说从最新业绩表中可发掘的潜力中资股，今日同大家睇只光大控股。上周光控已派发2016年度业绩，全年录得纯利40.74亿港元，按年下跌20.8%，不算标青。不过，公司就维持每股派末期息0.5港元，连同中期每股0.25港元，以基本每股盈利2.418港元计算，派息比率为31%，高于2015年度的24.6%。光控股价由此未被盈利下跌所拖累，反之，昨日股价升幅达1.8%，收报16.62港元。

按周綫图所示，光控股价已在低位潜行了近年半时间，于14港元筑中期支持，筑圆底回升格局，后市若能进一步突破17.2港元，可反覆上望挑战20港元。

对光控股价潜升有想像空间，主要筑建于其背后母公司光大集团正在计划整体上市。于年初光大集团2017年工作会议上，集团董事长就曾经表示：「在集团择机整体上市上迈出步伐」。因此，据中信证券分析，作为光大证券、光大银行和光控的母公司，光大集团在上市之前需理清旗下子公司的交叉持股关系，以获得更好的估值，这或加速光控今年作出出售光大证券和光大银行剩余股份的步伐，有机会催化光控的净资产折让率收窄。2018年开始执行IFRS9号准则，可供出售类资产浮盈将不能再确认为利润，只能增加净资产。由此推测，若光大集团在2017年底完成剥离被动持股资产，对于光大集团来说，不仅可以提高在被动持股公司中的盈利占比，而且可以合并光控浮盈确认的投资收益，即双向提升光大集团当年净利润。

同时，光大集团持有光大控股49.8%股权，如果被动持股转让所获得的资金进行一次性分红，则光大集团可以用于弥补股权收回所需资金。

目前光控被动持股资产包括：持有3.37%光大银行和24.71%光大证券股权，剥离被动持股不仅可以帮助光控释放资本，促进基金管理业务发展，提升估值。去年度数据显示，光控管理36档基金，总募资规模为875亿港元，同比增长79%，其中外部资金占比为79%。一级市场基金总募资规模为646亿港元，同比增长119%，占比为74%。二级市场基金资产管理规模为108亿港元，占比为13%。去年度，光控每股帐面资产值达22.08港元，现价为16.62港元，有折让，故若成功剥离被动持股，股价潜在催化升近帐面值水平，打个九折，股价中期回升至20港元，非没有可能的事。当然，股权出售具有一定不确定因素，时间掌握难算，股民只能抱着有闲钱放中綫心态持股等收成为主。（完）

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