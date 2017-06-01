港报财经评论：6月市况，提防反覆--经济日报6月1日

6月市况 提防反覆/ 林瑞芬

踏入6月，提防市况反覆。恒指昨日先升后回，收报25,660点，跌0.16%；国指收报10,602，跌0.15%，因大摩指数变动，大市成交额激增至逾1,105亿港元。

内地最新公布5月份数据显示，非制造业表现较佳，而制造业平稳，有助平稳整体经济增长。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心最新发布5月份的中国非制造业商务活动指数为54.5%，环比上升0.5个百分点。在中国非制造业PMI各单项指数中，5月新定单、新出口定单和业务活动预期指数环比有所上升，升幅在0.4个百分点至1.4个百分点之间。

同时，5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，与4月份持平。上证昨早市升逾1%曾高见3,143点，收报3,117点，升幅收窄至0.23%，呈小双底回升之势预计反覆，3,200点是极大阻力。

上周监管部门推出规管A股大股东减持新规，新规有利中期A股的发展，公司股东减持有规有矩，不可以像以前，视A股为提款机。不过，中信证券提醒，新规短期所带来的风险也不容忽视，因为新规使得相关股东减持「配额」更稀缺，这可能会强化这些股东充分利用额度尽快减持的动机，反而增加个股短期的压力。

股市靠稳，加上5月以来人民币滙价走强，中资股的上升动力有望增加。国指昨上试阻力10,700，最高见10,704点，但未能高收，后市有待确认冲破阻力，挑战11,000。恒指昨再冲高，最高见25,817，收报25,660，跌0.16%。腾讯回气当中，昨收267.6港元，跌2.6%。

技术上，恒指企稳25,000点，挑战26,000心理关口之趋势仍在维持，要靠其他蓝筹股发力。当中，中资蓝筹股，有上周推介的吉利汽车造好，昨日终于开车，最高见13.12港元，冲破3月高位，收报12.9港元，升7.5%。市场传出联想或提出私有化，虽然主席杨元庆否认其事，但联想股价仍然急升5.2%，收报5.1元，也是蓝筹中表现较佳的一只。平保则显着在50港元关口争持，高见51.8港元，但收报49.95港元，全日跌0.8%，周前冲破50港元，短期守稳其上，将反覆挑战2015年密集阻力位近55港元水平。

中金公司指出，吉利5月份销量有望维持高增长，远景X1上市。按乘联会最新数据显示，5月首19天吉利销量达到5.05万辆，日均同比增速为118%，日均环比增长4%，博越势头依旧强劲，本月首19天销量达到13,997辆，日均同比增长277%，环比增长16%。吉利新款小型SUV远景X1于5月20日推出，定价为3.99万至5.79万元人民币，作为公司入门级SUV车型，有望进一步吸引年轻客户。

不过，吉利的突围而出，券商就不认为是全行业的指标。事实上，根据乘联会数据，5月第三周零售、批发销量分别同比下滑4%及3%。而据野村证券最新报告认为，市场或很快将下调对中国今年新乘用车销售5%增长预测，估计汽车商于今年第二季及第三季会有更多减价及定价推广活动，将会令汽车股毛利受压。

然而，中、小型股份仍受个别股份被沽空机构狙击之震荡，随大市上升能力有限。科通芯城虽然已刊发详细澄清沽空机构的指控报告，但市场人士毕竟在不少民企股上吃过亏，加上烽火未罢休，又立即再发表报告反驳科通的澄清论点，你来我往，散户宁可暂时避险。因此，科通芯城昨日复牌之后，股价缺乏大承接，一落千丈，最低见5.75港元，收报5.98港元，全日跌23%，全日成交额达7.44亿港元。总计，自沽空报告一出，科通芯城市值损失已逾4成，被沽空狙击之股份表现如此惨烈，个别中、小型股份固然仍然脚震，如长盈昨急跌48%，联众急跌20%，大森控股急跌23%。

另外，瑞声仍然在停牌，澄清报告需时，正耐心等待！眼见科通芯城无力反击，恐怕瑞声会等多一等才刊澄清报告及复市。

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